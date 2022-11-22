Бывшего главврача курганской больницы признали виновной в присвоении средств

Курганский суд признал вину бывшего главврача больницы в присвоении средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-главврача БСМП г. Кургана Веронику Евдокимову признали виновной в пяти эпизодах по превышению служебных полномочий с присвоением средств. Женщину приговорили к штрафу, рассказали URA.RU в пресс-службе Курганского городского суда.

«Евдокимова признана виновной по ст. 286 ч.1 УК РФ и получила наказание в виде штрафа 120 тыс. руб.», — привели подробности приговора в суде. Бывшего менеджера больницы обвиняли в присвоении премий сотрудников.

По версии обвинения, Евдокимова присваивала себе премии, которые выписывались работницам медучреждения. Также бывшего главврача обвиняли в том, что она распорядилась приобрести мобильный телефон для нужд больницы и присвоила его себе. Общая сумма ущерба составила 97 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в суд по делу бывшего главврача не являются свидетели. Сотрудники больницы также показали, что деньги могли выдавать без списков на премирование