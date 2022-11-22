22 ноября 2022

Бывшего главврача курганской больницы признали виновной в присвоении средств

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Судебное заседание по уголовному делу бывшей главврача БСМП Евдокимовой Вероники. Курган, евдокимова вероника
Курганский суд признал вину бывшего главврача больницы в присвоении средств Фото:

Экс-главврача БСМП г. Кургана Веронику Евдокимову признали виновной в пяти эпизодах по превышению служебных полномочий с присвоением средств. Женщину приговорили к штрафу, рассказали URA.RU в пресс-службе Курганского городского суда.

«Евдокимова признана виновной по ст. 286 ч.1 УК РФ и получила наказание в виде штрафа 120 тыс. руб.», — привели подробности приговора в суде. Бывшего менеджера больницы обвиняли в присвоении премий сотрудников.

По версии обвинения, Евдокимова присваивала себе премии, которые выписывались работницам медучреждения. Также бывшего главврача обвиняли в том, что она распорядилась приобрести мобильный телефон для нужд больницы и присвоила его себе. Общая сумма ущерба составила 97 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в суд по делу бывшего главврача не являются свидетели. Сотрудники больницы также показали, что деньги могли выдавать без списков на премирование

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Экс-главврача БСМП г. Кургана Веронику Евдокимову признали виновной в пяти эпизодах по превышению служебных полномочий с присвоением средств. Женщину приговорили к штрафу, рассказали URA.RU в пресс-службе Курганского городского суда. «Евдокимова признана виновной по ст. 286 ч.1 УК РФ и получила наказание в виде штрафа 120 тыс. руб.», — привели подробности приговора в суде. Бывшего менеджера больницы обвиняли в присвоении премий сотрудников. По версии обвинения, Евдокимова присваивала себе премии, которые выписывались работницам медучреждения. Также бывшего главврача обвиняли в том, что она распорядилась приобрести мобильный телефон для нужд больницы и присвоила его себе. Общая сумма ущерба составила 97 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в суд по делу бывшего главврача не являются свидетели. Сотрудники больницы также показали, что деньги могли выдавать без списков на премирование
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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