22 ноября 2022

Губернатор Комарова оценила успехи округа по частичной мобилизации

Губернатор ХМАО Комарова отметила, что регион справился с частичной мобилизацией
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Глава ХМАО считает, что округ справился с частичной мобилизацией Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации в положительном ключе. Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции.

«Наш регион справился с заданием по частичной мобилизации, объявленной президентом. Одновременно выполнено условие Министерства обороны по мобилизации тех, кто владеет определенными военными специальностями», — отметила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре 1 ноября. Вручение повесток прекращено.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнял, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации в положительном ключе. Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции. «Наш регион справился с заданием по частичной мобилизации, объявленной президентом. Одновременно выполнено условие Министерства обороны по мобилизации тех, кто владеет определенными военными специальностями», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре 1 ноября. Вручение повесток прекращено. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнял, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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