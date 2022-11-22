Губернатор Комарова оценила успехи округа по частичной мобилизации

Губернатор ХМАО Комарова отметила, что регион справился с частичной мобилизацией

Глава ХМАО считает, что округ справился с частичной мобилизацией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации в положительном ключе. Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции.

«Наш регион справился с заданием по частичной мобилизации, объявленной президентом. Одновременно выполнено условие Министерства обороны по мобилизации тех, кто владеет определенными военными специальностями», — отметила Наталья Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об окончании частичной мобилизации в Югре 1 ноября. Вручение повесток прекращено.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнял, что к мобилизации призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.