Компания из Екатеринбурга потратила на помощь участникам спецоперации 50 млн рублей

Компания «Форэс» оказывает как адресную помощь мобилизованным и их семьям, так и сотрудничает с гуманитарными организациями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Порядка 46 миллионов рублей потратила производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга на помощь участникам специальной военной операции, а именно — на покупку оснащения и медикаментов. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор компании Михаил Ловков.

«Каждое предприятие решает, чем и как помочь, но безусловно все это — новый для российского бизнеса опыт и новые вызовы, с которыми мы прежде не сталкивались. Мы понимаем, что необходимо развивать корпоративное волонтерство и поддерживать принцип — своих не бросаем», — рассказал собеседник.

После объявления частичной мобилизации участвовать в специальной военной операции отправилась часть сотрудников компании. На помощь им, а также их родственникам в «Форэсе» выделили еще 4 миллиона рублей. На эти деньги купили спальники, амуницию и термобелье, матрасы, подушки и постельное белье, тепловые пушки и дизельные генераторы, лекарства, радиостанции и шесть мобильных бань.

Компания «Форэс» является производителем пропантов — расклинивающих агентов в виде керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа. У компании есть четыре площадки в Свердловской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.