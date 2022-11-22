Компания из Екатеринбурга потратила на помощь участникам спецоперации 50 млн рублей

Порядка 46 миллионов рублей потратила производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга на помощь участникам специальной военной операции, а именно — на покупку оснащения и медикаментов. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор компании Михаил Ловков.
«Каждое предприятие решает, чем и как помочь, но безусловно все это — новый для российского бизнеса опыт и новые вызовы, с которыми мы прежде не сталкивались. Мы понимаем, что необходимо развивать корпоративное волонтерство и поддерживать принцип — своих не бросаем», — рассказал собеседник.
После объявления частичной мобилизации участвовать в специальной военной операции отправилась часть сотрудников компании. На помощь им, а также их родственникам в «Форэсе» выделили еще 4 миллиона рублей. На эти деньги купили спальники, амуницию и термобелье, матрасы, подушки и постельное белье, тепловые пушки и дизельные генераторы, лекарства, радиостанции и шесть мобильных бань.
Компания «Форэс» является производителем пропантов — расклинивающих агентов в виде керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа. У компании есть четыре площадки в Свердловской области.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
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Порядка 46 миллионов рублей потратила производственная компания «Форэс» из Екатеринбурга на помощь участникам специальной военной операции, а именно — на покупку оснащения и медикаментов. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор компании Михаил Ловков. «Каждое предприятие решает, чем и как помочь, но безусловно все это — новый для российского бизнеса опыт и новые вызовы, с которыми мы прежде не сталкивались. Мы понимаем, что необходимо развивать корпоративное волонтерство и поддерживать принцип — своих не бросаем», — рассказал собеседник. После объявления частичной мобилизации участвовать в специальной военной операции отправилась часть сотрудников компании. На помощь им, а также их родственникам в «Форэсе» выделили еще 4 миллиона рублей. На эти деньги купили спальники, амуницию и термобелье, матрасы, подушки и постельное белье, тепловые пушки и дизельные генераторы, лекарства, радиостанции и шесть мобильных бань. Компания «Форэс» является производителем пропантов — расклинивающих агентов в виде керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа. У компании есть четыре площадки в Свердловской области. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.