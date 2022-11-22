Власти ХМАО рассчитывают на поддержку Минтранса в строительстве моста через Обь

23 ноября 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Глава ХМАО отметила, что регион вложил в проект пять миллиардов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что власти округа работают над тем, чтобы строительство моста через Обь вошло в транспортную программу Министерства транспорта РФ. Об этом заявила глава региона во время ежегодной пресс-конференции. «В этом году округ вложил два миллиарда в строительство моста, потом было принято решение выделить еще три миллиарда для оплаты работ. Софинансирование из федерального бюджета составит 27,6 миллиардов рублей. Этот объект представили президенту РФ Владимиру Путину. Регион работает над включением этого проекта в инвестиционные программы: Минтранса и в федеральную адресную инвестиционную программу», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что общая стоимость объекта составляет порядка 70 млрд рублей. Его строительство финансируется из федерального и югорского бюджета. После сдачи объекта повысится транспортное сообщение между регионами УрФО и Пермским краем.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что власти округа работают над тем, чтобы строительство моста через Обь вошло в транспортную программу Министерства транспорта РФ. Об этом заявила глава региона во время ежегодной пресс-конференции. «В этом году округ вложил два миллиарда в строительство моста, потом было принято решение выделить еще три миллиарда для оплаты работ. Софинансирование из федерального бюджета составит 27,6 миллиардов рублей. Этот объект представили президенту РФ Владимиру Путину. Регион работает над включением этого проекта в инвестиционные программы: Минтранса и в федеральную адресную инвестиционную программу», — отметила Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что общая стоимость объекта составляет порядка 70 млрд рублей. Его строительство финансируется из федерального и югорского бюджета. После сдачи объекта повысится транспортное сообщение между регионами УрФО и Пермским краем.