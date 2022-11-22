22 ноября 2022

В свердловских городах готовятся массовые отставки полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Ревизия полиции в Свердловской области продлится до 10 декабря Фото:

В Пышминском и Талицком районах Свердловской области грядут кадровые перестановки в полиции после приезда туда генерал-майора Романа Зайцева, проводящего ревизию полиции в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«В программе генерала Зайцева визит в пышминскую полицию, к которой появились вопросы. Не исключено, что несколько сотрудников лишатся погон и уступят место более эффективным», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, также ревизоры могут нагрянуть в города Талицкого района для проверки работы руководителей и документов. Особенное внимание будет уделяться расследованию уголовных дел и статистике раскрываемости под конец года. Инсайдер не уточнил, что решений о каких-либо кадровых перестановках в отделах полиции пока не принималось.

«По итогам проверки вполне вероятно, что многие распрощаются с должностью, хотя „звездопад“ может начаться и раньше», — резюмировал источник, подчеркнувший, что конкретных нарушений руководство еще не обнаружило. Ревизия продлится до 10 декабря.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

О начале ревизии в свердловском главке МВД URA.RU сообщало 14 ноября — когда из Москвы в регион приехал Роман Зайцев с подчиненными. В каждом отделе ГУ МВД поставили одного-двух проверяющих, которые контролируют ведение документации и работу сотрудников. Кроме этого, генерал провел личный прием граждан, на котором выслушал жалобы о проблемах тех, кто сталкивался с работой силовиков.

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В Пышминском и Талицком районах Свердловской области грядут кадровые перестановки в полиции после приезда туда генерал-майора Романа Зайцева, проводящего ревизию полиции в регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В программе генерала Зайцева визит в пышминскую полицию, к которой появились вопросы. Не исключено, что несколько сотрудников лишатся погон и уступят место более эффективным», — рассказал собеседник агентства. По его словам, также ревизоры могут нагрянуть в города Талицкого района для проверки работы руководителей и документов. Особенное внимание будет уделяться расследованию уголовных дел и статистике раскрываемости под конец года. Инсайдер не уточнил, что решений о каких-либо кадровых перестановках в отделах полиции пока не принималось. «По итогам проверки вполне вероятно, что многие распрощаются с должностью, хотя „звездопад“ может начаться и раньше», — резюмировал источник, подчеркнувший, что конкретных нарушений руководство еще не обнаружило. Ревизия продлится до 10 декабря. URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. О начале ревизии в свердловском главке МВД URA.RU сообщало 14 ноября — когда из Москвы в регион приехал Роман Зайцев с подчиненными. В каждом отделе ГУ МВД поставили одного-двух проверяющих, которые контролируют ведение документации и работу сотрудников. Кроме этого, генерал провел личный прием граждан, на котором выслушал жалобы о проблемах тех, кто сталкивался с работой силовиков.
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