Сын чувашского министра съел сырое мясо на камеру и пригрозил одноклассникам стрельбой

23 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Сын министра угрожал стрельбой одноклассникам, пишет Mash Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сын министра цифрового развития республики Чувашия Кристины Майниной 16- летний Роберт съел сырое мясо, а также угрожал стрельбой одноклассникам. Видео с подростком опубликовало агентство Mash. «Со слов школьников и их родителей, десятиклассник Роберт разместил в telegarm-канале классе гимназии №5, в которой обучается, несколько публикаций с кровавыми сценами. Также он угрожал устроить самосуд над одноклассниками в назначенный день», — сообщает агентство Mash. После публикации этого видео в квартиру к Роберту пришли с обыском правоохранительные органы. В ходе обыска были изъяты кружка со свастикой и столовые приборы с нацисткой символикой. Оружие не было найдено. Многие родители стали запрещать своим детям ходить в школу из-за этого инцидента. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении школьника.

Сын министра цифрового развития республики Чувашия Кристины Майниной 16- летний Роберт съел сырое мясо, а также угрожал стрельбой одноклассникам. Видео с подростком опубликовало агентство Mash. «Со слов школьников и их родителей, десятиклассник Роберт разместил в telegarm-канале классе гимназии №5, в которой обучается, несколько публикаций с кровавыми сценами. Также он угрожал устроить самосуд над одноклассниками в назначенный день», — сообщает агентство Mash. После публикации этого видео в квартиру к Роберту пришли с обыском правоохранительные органы. В ходе обыска были изъяты кружка со свастикой и столовые приборы с нацисткой символикой. Оружие не было найдено. Многие родители стали запрещать своим детям ходить в школу из-за этого инцидента. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении школьника.