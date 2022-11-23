National Interest: Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад

23 ноября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

The National Interest поясняет, что Владимиру Путину не нужно устраивать ядерную угрозу в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту России Владимиру Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад, ведь он может использовать другие инструменты борьбы. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «На самом деле Россия в достаточной степени сдерживается от применения любого ядерного оружия. Западу необходимо как можно быстрее понять, от чего не возбраняется Путин, а именно от ведения борьбы, включающей отключение энергоснабжения и атаки на инфраструктуру», — пишет автор материала. Он также отметил, что российский президент не нападал ни на одну западную страну с применением военной силы. Ранее в Минобороны подтверждали удары российских сил по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и другие западные страны оказывают помощь Киеву. Они не раз обвиняли президента РФ в том, что он представляет ядерную угрозу миру. При этом на Украине заявляли, что не нужно бояться ядерной угрозы, пишет RT. Также сообщалось, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ведет переговоры с Кремлем по исключению угрозы применения ядерного оружия, сообщает «Национальная служба новостей».

Президенту России Владимиру Путину не нужно ядерное оружие, чтобы победить Запад, ведь он может использовать другие инструменты борьбы. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «На самом деле Россия в достаточной степени сдерживается от применения любого ядерного оружия. Западу необходимо как можно быстрее понять, от чего не возбраняется Путин, а именно от ведения борьбы, включающей отключение энергоснабжения и атаки на инфраструктуру», — пишет автор материала. Он также отметил, что российский президент не нападал ни на одну западную страну с применением военной силы. Ранее в Минобороны подтверждали удары российских сил по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и другие западные страны оказывают помощь Киеву. Они не раз обвиняли президента РФ в том, что он представляет ядерную угрозу миру. При этом на Украине заявляли, что не нужно бояться ядерной угрозы, пишет RT. Также сообщалось, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ведет переговоры с Кремлем по исключению угрозы применения ядерного оружия, сообщает «Национальная служба новостей».