22 ноября 2022

В Челябинске начали принимать обращения за выплатами от эвакуированных жителей Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Херсона единоразово получат 100 тысяч рублей Фото:

В Челябинске идет прием обращений за единовременной выплатой в размере 100 тысяч рублей от экстренно переехавших в область жителей Херсона. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, по состоянию на 23 ноября зарегистрировано более десятка обращений.

«На текущий момент у нас более десяти обращений. Если считать по составу семей, то эта цифра будет в несколько раз больше. Учитывая, что у нас продолжается обработка, назвать точное число граждан, подавших заявление, не представляется возможным», — сообщила URA.RU Буторина. Отмечается, что жители Херсона единоразово могут получить по 100 тысяч рублей.

Министр пояснила, что после подтверждения права жителя на получение единовременной выплаты, специалисты вносят его данные в информационную систему. Дальше уже включается порядок финансирования.

Постановление об единовременной выплате жителям Херсона, которые экстренно переехали в Челябинскую область, 15 ноября подписал глава области Алексей Текслер. Жители также могут подать заявление на получение социальной выплаты для приобретения жилья.

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В Челябинске идет прием обращений за единовременной выплатой в размере 100 тысяч рублей от экстренно переехавших в область жителей Херсона. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, по состоянию на 23 ноября зарегистрировано более десятка обращений. «На текущий момент у нас более десяти обращений. Если считать по составу семей, то эта цифра будет в несколько раз больше. Учитывая, что у нас продолжается обработка, назвать точное число граждан, подавших заявление, не представляется возможным», — сообщила URA.RU Буторина. Отмечается, что жители Херсона единоразово могут получить по 100 тысяч рублей. Министр пояснила, что после подтверждения права жителя на получение единовременной выплаты, специалисты вносят его данные в информационную систему. Дальше уже включается порядок финансирования. Постановление об единовременной выплате жителям Херсона, которые экстренно переехали в Челябинскую область, 15 ноября подписал глава области Алексей Текслер. Жители также могут подать заявление на получение социальной выплаты для приобретения жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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