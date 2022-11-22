В Челябинске начали принимать обращения за выплатами от эвакуированных жителей Херсона

Жители Херсона единоразово получат 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске идет прием обращений за единовременной выплатой в размере 100 тысяч рублей от экстренно переехавших в область жителей Херсона. Как сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, по состоянию на 23 ноября зарегистрировано более десятка обращений.

«На текущий момент у нас более десяти обращений. Если считать по составу семей, то эта цифра будет в несколько раз больше. Учитывая, что у нас продолжается обработка, назвать точное число граждан, подавших заявление, не представляется возможным», — сообщила URA.RU Буторина. Отмечается, что жители Херсона единоразово могут получить по 100 тысяч рублей.

Министр пояснила, что после подтверждения права жителя на получение единовременной выплаты, специалисты вносят его данные в информационную систему. Дальше уже включается порядок финансирования.

Постановление об единовременной выплате жителям Херсона, которые экстренно переехали в Челябинскую область, 15 ноября подписал глава области Алексей Текслер. Жители также могут подать заявление на получение социальной выплаты для приобретения жилья.