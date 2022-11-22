В ходе застолья уроженец Нижнего Тагила убил свою сожительницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле 44-летний местный житель расправился с женой в день своего рождения. В ходе застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт, сообщили URA.RU в пресс-службе Следственного комитета России по Свердловской области.

«Обвиняемый в ходе застолья на почве конфликта причинил ранение 41-летней женщине в область груди хозяйственно-бытовым ножом. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали агентству в пресс-службе.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, последствия бытовой расправы обнаружили родные погибшей женщины. «По одной из версий, причиной жестокой расправы над возлюбленной стала банальная ревность. Мужчина имел ряд судимостей: в 2004 году — по ч. 2 ст. 112 УК РФ, по ч. 1 ст. 115 УК РФ — в 2013 году и по ч. 1 ст. 157 УК РФ — в 2020 году», — дополнил Валерий Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанина, убившего мужчину из-за ревности, отправили в колонию. Его осудили на 12 лет.