Компания миллиардера из списка Forbes ищет рабочих в Пермском крае

23 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Компания предлагает пермякам работу на своих производственных объектах Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работу на производственных объектах компании «РУСАЛ», основателем которой является российский долларовый миллиардер Олег Дерипаска. Новым сотрудникам обещают официальное трудоустройство, заработную плату с выплатами дважды в месяц, а также медобслуживание за счет работодателя. Объявления с описаниями вакансий размещены на сайте «Авито». «Объединенная компания „РУСАЛ“ приглашает на работу на своих производствах. Объекты: рудник Чиньяворык в Республике Коми, шахта Кальинская в городе Североуральск. Варианты трудоустройства — постоянное и вахта с надбавкой 250 рублей за фактический отработанный день. Готовы рассмотреть кандидатов с опытом и без опыта. Обучение предоставляется за счет компании», — сообщается в объявлениях. Работать пермякам предлагают горнорабочими очистного забоя и проходчиками шахты, трактористами, машинистами буровых установок. Уточняется, что соискатели должны быть готовы к тяжелому физическому труду. Уровень заработных плат в объявлениях не указан, суммы обговариваются при собеседовании в отделе кадров компании. Объединенная компания «РУСАЛ» является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. В 2021 году предприятие поставило рекорд по продаже алюминия на внутренний рынок России и в страны СНГ. Основателем компании является российский предприниматель Олег Дерипаска. Его состояние в 2022 году журнал Forbes оценил в 1,7 млрд долларов, поместив Дерипаску в список богатейших бизнесменов страны. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу в компанию «Норильский никель», президентом которой является российский долларовый миллиардер Владимир Потанин. Трудоустройство предполагает переезд на трехлетний срок в город Норильск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края предлагают работу на производственных объектах компании «РУСАЛ», основателем которой является российский долларовый миллиардер Олег Дерипаска. Новым сотрудникам обещают официальное трудоустройство, заработную плату с выплатами дважды в месяц, а также медобслуживание за счет работодателя. Объявления с описаниями вакансий размещены на сайте «Авито». «Объединенная компания „РУСАЛ“ приглашает на работу на своих производствах. Объекты: рудник Чиньяворык в Республике Коми, шахта Кальинская в городе Североуральск. Варианты трудоустройства — постоянное и вахта с надбавкой 250 рублей за фактический отработанный день. Готовы рассмотреть кандидатов с опытом и без опыта. Обучение предоставляется за счет компании», — сообщается в объявлениях. Работать пермякам предлагают горнорабочими очистного забоя и проходчиками шахты, трактористами, машинистами буровых установок. Уточняется, что соискатели должны быть готовы к тяжелому физическому труду. Уровень заработных плат в объявлениях не указан, суммы обговариваются при собеседовании в отделе кадров компании. Объединенная компания «РУСАЛ» является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. В 2021 году предприятие поставило рекорд по продаже алюминия на внутренний рынок России и в страны СНГ. Основателем компании является российский предприниматель Олег Дерипаска. Его состояние в 2022 году журнал Forbes оценил в 1,7 млрд долларов, поместив Дерипаску в список богатейших бизнесменов страны. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу в компанию «Норильский никель», президентом которой является российский долларовый миллиардер Владимир Потанин. Трудоустройство предполагает переезд на трехлетний срок в город Норильск.