Компания миллиардера из списка Forbes ищет рабочих в Пермском крае

Жителям Пермского края предлагают работу на производственных объектах компании «РУСАЛ», основателем которой является российский долларовый миллиардер Олег Дерипаска. Новым сотрудникам обещают официальное трудоустройство, заработную плату с выплатами дважды в месяц, а также медобслуживание за счет работодателя. Объявления с описаниями вакансий размещены на сайте «Авито».
«Объединенная компания „РУСАЛ“ приглашает на работу на своих производствах. Объекты: рудник Чиньяворык в Республике Коми, шахта Кальинская в городе Североуральск. Варианты трудоустройства — постоянное и вахта с надбавкой 250 рублей за фактический отработанный день. Готовы рассмотреть кандидатов с опытом и без опыта. Обучение предоставляется за счет компании», — сообщается в объявлениях.
Работать пермякам предлагают горнорабочими очистного забоя и проходчиками шахты, трактористами, машинистами буровых установок. Уточняется, что соискатели должны быть готовы к тяжелому физическому труду. Уровень заработных плат в объявлениях не указан, суммы обговариваются при собеседовании в отделе кадров компании.
Объединенная компания «РУСАЛ» является одним из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. В 2021 году предприятие поставило рекорд по продаже алюминия на внутренний рынок России и в страны СНГ. Основателем компании является российский предприниматель Олег Дерипаска. Его состояние в 2022 году журнал Forbes оценил в 1,7 млрд долларов, поместив Дерипаску в список богатейших бизнесменов страны.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут на работу в компанию «Норильский никель», президентом которой является российский долларовый миллиардер Владимир Потанин. Трудоустройство предполагает переезд на трехлетний срок в город Норильск.
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