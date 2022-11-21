Пермяков зовут на работу в компанию миллиардера из списка Forbes

Работа предполагает переезд на трехлетний срок в город Норильск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Норильский никель», президентом которой является российский доларовый миллиардер Владимир Потанин, предлагает жителям Пермского края работу с зарплатой в 130 тысяч рублей. Также работодатель готов предоставить выплату на обустройство на новом месте жительства. Работать необходимо в Норильске, с переездом на срок не менее трех лет, сообщается в объявлении на сайте «Авито».

«Всем приглашенным работникам по релокации в Норильск предоставляются следующие гарантии: официальная белая зарплата два раза в месяц, график работы пять дней в неделю по восемь часов, оплата проезда и провоз багажа в Норильск. Также положена выплата на обустройство на новом месте жительства в 100 тысяч и ежемесячная компенсация затрат за найм жилья до 40 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

Работать пермякам предлагают слесарями по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин пятого разряда или выше. Среди основных обязанностей указаны ремонт простого оборудования под руководством слесаря более высокой квалификации, промывка, чистка и смазка деталей.

ПАО ГМК «Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем никеля, палладия и других цветных металлов. Президент и председатель правления компании — российский бизнесмен Владимир Потанин. Его состояние журнал Forbes оценил в 17,3 миллиарда долларов, поставив Потанина на второе место в списке богатейших российских предпринимателей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков завлекает на работу высокими зарплатами московское предприятие оборонно-промышленного комплекса «Салют». Новым сотрудникам завод готов платить около 200 тысяч рублей.