Экс-мэр Челябинска встретит Новый год в колонии

Евгений Тефтелев останется за решеткой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев останется отбывать остаток срока за взятку в колонии. Кыштымский городской суд 23 ноября ответил отказом на его ходатайство о замене оставшегося наказания более легким.

«Тефтелев просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Суд отказал», — пояснили URA.RU один из участников процесса.

Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года в Магнитогорске, когда он уже покинул пост главы Челябинска. Поводом стала взятка от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за заключение с фирмой последнего муниципального контракта на строительство школы. Тефтелев, сразу признав вину, был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Более того, даже после приговора он долго оставался в СИЗО, откуда его перевели сразу в колонию-поселение при ИК-10 в Кыштыме.

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который передавал деньги от Селещука своему начальника, вину отрицал. В итоге он отправился в колонию строгого режима на 8 лет.