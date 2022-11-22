22 ноября 2022

Экс-мэр Челябинска встретит Новый год в колонии

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Первое заседание по делу Евгения Тефтелева. Челябинск, тефтелев евгений
Евгений Тефтелев останется за решеткой Фото:
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев останется отбывать остаток срока за взятку в колонии. Кыштымский городской суд 23 ноября ответил отказом на его ходатайство о замене оставшегося наказания более легким.

«Тефтелев просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Суд отказал», — пояснили URA.RU один из участников процесса.

Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года в Магнитогорске, когда он уже покинул пост главы Челябинска. Поводом стала взятка от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за заключение с фирмой последнего муниципального контракта на строительство школы. Тефтелев, сразу признав вину, был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Более того, даже после приговора он долго оставался в СИЗО, откуда его перевели сразу в колонию-поселение при ИК-10 в Кыштыме.

Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который передавал деньги от Селещука своему начальника, вину отрицал. В итоге он отправился в колонию строгого режима на 8 лет.

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Экс-мэр Челябинска и бывший вице-губернатор Челябинской области Евгений Тефтелев останется отбывать остаток срока за взятку в колонии. Кыштымский городской суд 23 ноября ответил отказом на его ходатайство о замене оставшегося наказания более легким. «Тефтелев просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Суд отказал», — пояснили URA.RU один из участников процесса. Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали Тефтелева 11 декабря 2019 года в Магнитогорске, когда он уже покинул пост главы Челябинска. Поводом стала взятка от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука за заключение с фирмой последнего муниципального контракта на строительство школы. Тефтелев, сразу признав вину, был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима. Более того, даже после приговора он долго оставался в СИЗО, откуда его перевели сразу в колонию-поселение при ИК-10 в Кыштыме. Экс-начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгений Пашков, который передавал деньги от Селещука своему начальника, вину отрицал. В итоге он отправился в колонию строгого режима на 8 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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