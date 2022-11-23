Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм

23 ноября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Решение принято из-за СВО на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заседание Европарламента. Одной из причин такого решения, по данным Reuters, стало заявление, что РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время такое решение во многом символично: у Евросоюза нет правовой базы для его реализации, отмечает агентство. Таким образом, документ носит рекомендательный характер. На сайте Европарламента размещены результаты голосования. 494 депутата из 596 поддержали документ, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.

Европарламент решил включить Россию в список государств, поддерживающих терроризм. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заседание Европарламента. Одной из причин такого решения, по данным Reuters, стало заявление, что РФ наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. В то же время такое решение во многом символично: у Евросоюза нет правовой базы для его реализации, отмечает агентство. Таким образом, документ носит рекомендательный характер. На сайте Европарламента размещены результаты голосования. 494 депутата из 596 поддержали документ, против проголосовали 58, еще 44 воздержались.