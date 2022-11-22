22 ноября 2022

Курганской компании отдали новый участок земли под среднеэтажное строительство. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Компании «СтройГарант» разрешили строить среднеэтажные жилые дома еще на одном участке в Кургане Фото:

Курганской компании «СтройГарант» разрешили заниматься среднеэтажной застройкой еще на одном земельном участке в микрорайонах Черемухово и Арбинка. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«ООО „СтройГарант“. Разрешение на строительство среднеэтажных жилых домов расположенные в микрорайоне Черемухово, в районе урочища Грибанова Чаша и микрорайона Арбинка. Позиция 3», — говорится в документе мэрии.

По данным Росреестра, площадь земельного участка составляет 2 575 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 1,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что микрорайоны Черемухово и Арбинка в Кургане начнут застраивать среднеэтажными домами. Тогда мэрия города выдала разрешение на строительство жилья на земельном участке более двух тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что компания «Брусника» начала строительные работы на месте бывшего кинотеатра.

На земельном участке площадью 2,5 тысячи кв. м. будут строить среднеэтажные дома

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Курганской компании «СтройГарант» разрешили заниматься среднеэтажной застройкой еще на одном земельном участке в микрорайонах Черемухово и Арбинка. Об этом сообщается на сайте администрации города. «ООО „СтройГарант“. Разрешение на строительство среднеэтажных жилых домов расположенные в микрорайоне Черемухово, в районе урочища Грибанова Чаша и микрорайона Арбинка. Позиция 3», — говорится в документе мэрии. По данным Росреестра, площадь земельного участка составляет 2 575 квадратных метров. Кадастровая стоимость территории порядка 1,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что микрорайоны Черемухово и Арбинка в Кургане начнут застраивать среднеэтажными домами. Тогда мэрия города выдала разрешение на строительство жилья на земельном участке более двух тысяч квадратных метров. Также сообщалось, что компания «Брусника» начала строительные работы на месте бывшего кинотеатра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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