Курганцы жалуются на мэрию и ДОСААФ из-за организации курсов НВП

В Кургане не могут запустить курсы НВП из-за отсутствия помещения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Инициативная группа курганцев, занимающаяся продвижением проекта ROKOT по начальной военной подготовке граждан, не может добиться, чтобы им выделили помещение для занятий. Об этом URA.RU рассказали активисты, у которых есть желание организовать курсы.

«Курсы обучения начальной военной подготовки граждан в Курганской области созданы, однако уже более месяца не имеют своего помещения для занятий», — рассказали инициаторы продвижения проекта НВП. Создатели группы связывались с представителями ДОСААФ и писали в городскую администрацию.

Организаторам нужно помещение, совмещенное со стрельбищем или тиром, с постоянным доступом в выходные дни. Пока таких площадей для проведения курсов НВП им не предложили. Активисты готовы сотрудничать с ДОСААФ, пишут запросы в мэрию с просьбой предоставить помещение. Однако за три недели после встречи с представителями ДОСААФ занятия не начались, и пока их попросту негде проводить.

«В других городах подобные инициативы получают мгновенную поддержку, материальную базу. Есть интерес у граждан, но негде их обучить и подготовить», — сравнивают ситуацию курганцы с опытом соседних городов. Организаторы готовы платить разумную аренду и ожидают содействия в проведении курсов.

В курганском стрелковом клубе ДОСААФ URA.RU подтвердили, что разговор с инициаторами был, но проблема состоит не только в отсутствии помещения. Руководитель клуба Петр Пантелеев рассказал, что проводить стрелковую подготовку добровольцев по НВП может, однако закон требует наличия у всех членов группы справок об отсутствии судимости и разрешений на работу с оружием. После согласования списка обучающихся с Росгвардией можно будет проводить занятия с оружием, в том числе по стрельбам, два раза в месяц. В остальное время помещение стрелкового клуба расписано под текущие занятия спортивных секций и спецорганизаций.

Редакция URA.RU также направила запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию с обращением граждан. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских школах собираются вводить занятия по НВП. Педагоги уже разработали программу для обучения 10-классников.