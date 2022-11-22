22 ноября 2022

Предприниматель из Копейска выкупил в Челябинске недострой фабрики-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенные дома на Пехотинцев. Екатеринбург, недострой минобороны
Непрофильный актив удалось продать с третьего раза Фото:

Предприниматель из Копейска Денис Пелюх выкупил на публичных торгах недострой фабрики-банкрота из Челябинска, ранее изъятого мэрией у предприятия «Краснодеревщик». Об этом URA.RU сообщили 23 ноября в пресс-службе мэрии.

«Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства по Свердловскому тракту, 11 состоялись сегодня. Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет. Объект реализован за 1 млн 84 тысячи 538 рублей. Победителем аукциона стал Пелюх Денис Николаевич», — заявили в пресс-службе мэрии.

Начальная цена лота составила 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Средства от реализации перечислят бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.

Продать непрофильный актив с молотка мэрия смогла только с третьего раза. В первый раз объект выставили в начале лета, затем в сентябре, но на торги никто не заявился.

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен недострой — для размещения многоэтажной автостоянки. В мэрии отмечают, что новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет.

Замороженный недострой ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена, мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка.

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Предприниматель из Копейска Денис Пелюх выкупил на публичных торгах недострой фабрики-банкрота из Челябинска, ранее изъятого мэрией у предприятия «Краснодеревщик». Об этом URA.RU сообщили 23 ноября в пресс-службе мэрии. «Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства по Свердловскому тракту, 11 состоялись сегодня. Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет. Объект реализован за 1 млн 84 тысячи 538 рублей. Победителем аукциона стал Пелюх Денис Николаевич», — заявили в пресс-службе мэрии. Начальная цена лота составила 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Средства от реализации перечислят бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов. Продать непрофильный актив с молотка мэрия смогла только с третьего раза. В первый раз объект выставили в начале лета, затем в сентябре, но на торги никто не заявился. Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен недострой — для размещения многоэтажной автостоянки. В мэрии отмечают, что новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет. Замороженный недострой ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена, мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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