Предприниматель из Копейска выкупил в Челябинске недострой фабрики-банкрота

Непрофильный актив удалось продать с третьего раза Фото: URA.RU © URA.RU

Предприниматель из Копейска Денис Пелюх выкупил на публичных торгах недострой фабрики-банкрота из Челябинска, ранее изъятого мэрией у предприятия «Краснодеревщик». Об этом URA.RU сообщили 23 ноября в пресс-службе мэрии.

«Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства по Свердловскому тракту, 11 состоялись сегодня. Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет. Объект реализован за 1 млн 84 тысячи 538 рублей. Победителем аукциона стал Пелюх Денис Николаевич», — заявили в пресс-службе мэрии.

Начальная цена лота составила 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Средства от реализации перечислят бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.

Продать непрофильный актив с молотка мэрия смогла только с третьего раза. В первый раз объект выставили в начале лета, затем в сентябре, но на торги никто не заявился.

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен недострой — для размещения многоэтажной автостоянки. В мэрии отмечают, что новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет.

Замороженный недострой ЗАО «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена, мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка.