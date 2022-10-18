Мэрия Челябинска в третий раз выставила на торги недострой фабрики-банкрота

Власти Челябинска уже в третий раз выставили на торги недострой фабрики-банкрота «Краснодеревщик». Информация об этом размещена на сайте мэрии.
«Замороженный недострой закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский тракт, 11», — сообщается на сайте.
Аукцион по продаже недостроя запланирован на 23 ноября этого года. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 21 ноября. Начальная цена лота составляет 1 миллион 73 тысячи 800 рублей.
Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена и мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка. Обследование технического состояния недостроя показало, что фундамент пригоден для дальнейшего строительства.
В первый раз объект выставили в начале лета, затем в начале сентября. На торги никто не заявился.
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