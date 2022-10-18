18 октября 2022

Мэрия Челябинска в третий раз выставила на торги недострой фабрики-банкрота

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
Торги по продаже объекта состоятся 23 ноября 2002 года Фото:

Власти Челябинска уже в третий раз выставили на торги недострой фабрики-банкрота «Краснодеревщик». Информация об этом размещена на сайте мэрии.

«Замороженный недострой закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский тракт, 11», — сообщается на сайте.

Аукцион по продаже недостроя запланирован на 23 ноября этого года. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 21 ноября. Начальная цена лота составляет 1 миллион 73 тысячи 800 рублей.

Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена и мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка. Обследование технического состояния недостроя показало, что фундамент пригоден для дальнейшего строительства.

В первый раз объект выставили в начале лета, затем в начале сентября. На торги никто не заявился.

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Власти Челябинска уже в третий раз выставили на торги недострой фабрики-банкрота «Краснодеревщик». Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Замороженный недострой закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский тракт, 11», — сообщается на сайте. Аукцион по продаже недостроя запланирован на 23 ноября этого года. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 21 ноября. Начальная цена лота составляет 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена и мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка. Обследование технического состояния недостроя показало, что фундамент пригоден для дальнейшего строительства. В первый раз объект выставили в начале лета, затем в начале сентября. На торги никто не заявился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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