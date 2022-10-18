Мэрия Челябинска в третий раз выставила на торги недострой фабрики-банкрота

19 октября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Торги по продаже объекта состоятся 23 ноября 2002 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Челябинска уже в третий раз выставили на торги недострой фабрики-банкрота «Краснодеревщик». Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Замороженный недострой закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский тракт, 11», — сообщается на сайте. Аукцион по продаже недостроя запланирован на 23 ноября этого года. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 21 ноября. Начальная цена лота составляет 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена и мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка. Обследование технического состояния недостроя показало, что фундамент пригоден для дальнейшего строительства. В первый раз объект выставили в начале лета, затем в начале сентября. На торги никто не заявился.

Власти Челябинска уже в третий раз выставили на торги недострой фабрики-банкрота «Краснодеревщик». Информация об этом размещена на сайте мэрии. «Замороженный недострой закрытого акционерного общества «Фабрика специальных столярных изделий «Краснодеревщик» был изъят по решению суда. Степень готовности объекта составляет 10%, площадь недостроенной автостоянки — 695 квадратных метров. Участок расположен в Курчатовском районе Челябинска по адресу: Свердловский тракт, 11», — сообщается на сайте. Аукцион по продаже недостроя запланирован на 23 ноября этого года. Заявки на участие принимаются с 20 октября по 21 ноября. Начальная цена лота составляет 1 миллион 73 тысячи 800 рублей. Согласно договору аренды, многоэтажную автостоянку должны были построить за три года, но стройка была заморожена и мэрия обратилась с иском в суд об изъятии участка. Обследование технического состояния недостроя показало, что фундамент пригоден для дальнейшего строительства. В первый раз объект выставили в начале лета, затем в начале сентября. На торги никто не заявился.