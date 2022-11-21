В Кургане к декабрю украсят все госучреждения

Курган украсят купленными в прошлые года гирляндами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К 1 декабря все учреждения культуры и соцсферы в Кургане должны быть по-новогоднему украшены. В мэрии рассказали об итогах совещания по подготовке города к Новому году. Также власти встретятся с руководителями управляющих компаний и обсудят идею украсить к празднику подъезды и дворы жилых домов.

«Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли совместно с административно-технической инспекцией Кургана поставлена задача — отработать вопросы украшения объектов сферы торговли и бизнеса с их владельцами. В центре внимания — иллюминация, праздничное оформление витрин магазинов и входных групп офисов», — рассказали в мэрии.

В администрации напомнили, что 29 ноября в Курган приедет «Поезд Деда Мороза». Бесплатную праздничную программу проведут на улице. Ранее стало известно, в мэрии отказались от салюта в новогоднюю ночь и от покупки новых украшений. Оформлять город будут приобретенными в прошлые года гирляндами.

URA.RU также сообщало, что глава Курганской области Вадим Шумков решил не тратить деньги из регионального бюджета на подготовку к Новому году. Заложенные на иллюминацию и украшения средства власти перенаправили на покупку экипировки для мобилизованных.