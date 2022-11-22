Депутатам Нижневартовска запретили скандалить и грубить друг другу

23 ноября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Теперь каждое заседание начинается с оглашения регламента, согласно которому запрещены грубость и оскорбления Фото: Александр Елизаров © URA.RU В думе Нижневартовска (ХМАО) теперь каждое заседание начинается с оглашения регламента, согласно которому запрещены грубость, оскорбления, необоснованные обвинения и заведомо ложная информация. На нововведение обратил внимание журналист URA.RU, побывав на заседании профильных комитетов думы. «Уважаемые коллеги, никто на заседании не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов думы города и других лиц, допускать необоснованные обвинения в их адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу заседания», — озвучил председатель комитета по социальным вопросам Павел Лариков. Журналисту агентства спикер думы Алексей Сатинов подтвердил, что теперь каждое заседание будет начинаться с данного объявления. Источник URA.RU в парламенте Нижневартовска добавил, что нововведения связаны со скандалами, которые растягивали заседания до бесконечности. «Один из последних произошел с депутатом Анатолием Кристой. Другие депутаты устали от бесконечных вопросов Кристы и его требований разъяснить действия администрации города и рабочей группы по спортивным площадкам. Доходило до скандалов. Последние несколько заседаний он просто срывал регламент», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU писало о ссоре коммуниста Анатолия Кристы с другим нижневартовским депутатом Сергеем Землянкиным. Землянкин обвинил оппонента в неэтичном поведении и дискредитации коллег по думскому цеху. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В думе Нижневартовска (ХМАО) теперь каждое заседание начинается с оглашения регламента, согласно которому запрещены грубость, оскорбления, необоснованные обвинения и заведомо ложная информация. На нововведение обратил внимание журналист URA.RU, побывав на заседании профильных комитетов думы. «Уважаемые коллеги, никто на заседании не вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов думы города и других лиц, допускать необоснованные обвинения в их адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу заседания», — озвучил председатель комитета по социальным вопросам Павел Лариков. Журналисту агентства спикер думы Алексей Сатинов подтвердил, что теперь каждое заседание будет начинаться с данного объявления. Источник URA.RU в парламенте Нижневартовска добавил, что нововведения связаны со скандалами, которые растягивали заседания до бесконечности. «Один из последних произошел с депутатом Анатолием Кристой. Другие депутаты устали от бесконечных вопросов Кристы и его требований разъяснить действия администрации города и рабочей группы по спортивным площадкам. Доходило до скандалов. Последние несколько заседаний он просто срывал регламент», — поделился инсайдер. Ранее URA.RU писало о ссоре коммуниста Анатолия Кристы с другим нижневартовским депутатом Сергеем Землянкиным. Землянкин обвинил оппонента в неэтичном поведении и дискредитации коллег по думскому цеху.