23 ноября 2022

В Челябинске продают спортзал за 10 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, волейбол, девочка, школа, спортзал, физкультура
В помещении находится спортзал, подсобки и душевые комнаты Фото:

Собственник выставил на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров в Челябинске. Продавец просит за объект 10 миллионов рублей.

«Продаю помещение 600 квадратных метров с высотой потолка восемь метров. Используется как спортзал, но можно использовать в любой деятельности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Вместе со спортзалом продаются два подсобных помещения и две душевые комнаты. Спортзал, как указано в объявлении, находится на улице Новоэлеваторная, 49.

Ранее под Челябинском продавали популярную базу отдыха. За всю базу, включая магазины и пляж на территории, продавец запросил 18 миллионов рублей.

В тексте уточнили, что помещение можно использовать не только для спорта

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Собственник выставил на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров в Челябинске. Продавец просит за объект 10 миллионов рублей. «Продаю помещение 600 квадратных метров с высотой потолка восемь метров. Используется как спортзал, но можно использовать в любой деятельности», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Вместе со спортзалом продаются два подсобных помещения и две душевые комнаты. Спортзал, как указано в объявлении, находится на улице Новоэлеваторная, 49. Ранее под Челябинском продавали популярную базу отдыха. За всю базу, включая магазины и пляж на территории, продавец запросил 18 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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