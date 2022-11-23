В Челябинске продают спортзал за 10 млн рублей. Скрин

24 ноября 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

В помещении находится спортзал, подсобки и душевые комнаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Собственник выставил на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров в Челябинске. Продавец просит за объект 10 миллионов рублей. «Продаю помещение 600 квадратных метров с высотой потолка восемь метров. Используется как спортзал, но можно использовать в любой деятельности», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Вместе со спортзалом продаются два подсобных помещения и две душевые комнаты. Спортзал, как указано в объявлении, находится на улице Новоэлеваторная, 49. Ранее под Челябинском продавали популярную базу отдыха. За всю базу, включая магазины и пляж на территории, продавец запросил 18 миллионов рублей. В тексте уточнили, что помещение можно использовать не только для спорта сайт объявлений Avito

Собственник выставил на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров в Челябинске. Продавец просит за объект 10 миллионов рублей. «Продаю помещение 600 квадратных метров с высотой потолка восемь метров. Используется как спортзал, но можно использовать в любой деятельности», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Вместе со спортзалом продаются два подсобных помещения и две душевые комнаты. Спортзал, как указано в объявлении, находится на улице Новоэлеваторная, 49. Ранее под Челябинском продавали популярную базу отдыха. За всю базу, включая магазины и пляж на территории, продавец запросил 18 миллионов рублей.