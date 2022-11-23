Собственник выставил на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров в Челябинске. Продавец просит за объект 10 миллионов рублей.
«Продаю помещение 600 квадратных метров с высотой потолка восемь метров. Используется как спортзал, но можно использовать в любой деятельности», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Вместе со спортзалом продаются два подсобных помещения и две душевые комнаты. Спортзал, как указано в объявлении, находится на улице Новоэлеваторная, 49.
Ранее под Челябинском продавали популярную базу отдыха. За всю базу, включая магазины и пляж на территории, продавец запросил 18 миллионов рублей.
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