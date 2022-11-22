Губернатор Шумков срочно собрал глав округов в правительстве

23 ноября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Перед курганскими мэрами поставили важную задачу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал глав городов и округов на совещание в правительстве региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. Речь на заседании шла об отопительном сезоне. «Правительство в расширенном составе с очным участием глав муниципалитетов. Попросил коллег внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ в части услуг отопления. Там, где пока нет газа, — это качество угля и работа котельного оборудования», — сообщил Шумков. Он добавил, если в муниципалитетах возникнут какие-то проблемы в этой сфере, то областные власти окажут помощь. Кроме глав, в заседании правительства приняли участие заместители губернатора, руководители областных департаментов и учреждений. Ранее URA.RU писало, что Шумков жестко спрашивает с руководителей округов за их работу и результаты социально-экономического развития территорий. По словам инсайдеров агентства, ошибки на местах могут повлиять на ключевые показатели эффективности главы региона. Главы муниципалитетов приняли участие в заседании правительства Курганской области Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал глав городов и округов на совещание в правительстве региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. Речь на заседании шла об отопительном сезоне. «Правительство в расширенном составе с очным участием глав муниципалитетов. Попросил коллег внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ в части услуг отопления. Там, где пока нет газа, — это качество угля и работа котельного оборудования», — сообщил Шумков. Он добавил, если в муниципалитетах возникнут какие-то проблемы в этой сфере, то областные власти окажут помощь. Кроме глав, в заседании правительства приняли участие заместители губернатора, руководители областных департаментов и учреждений. Ранее URA.RU писало, что Шумков жестко спрашивает с руководителей округов за их работу и результаты социально-экономического развития территорий. По словам инсайдеров агентства, ошибки на местах могут повлиять на ключевые показатели эффективности главы региона.