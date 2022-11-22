Губернатор Шумков срочно собрал глав округов в правительстве

Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал глав городов и округов на совещание в правительстве региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. Речь на заседании шла об отопительном сезоне.
«Правительство в расширенном составе с очным участием глав муниципалитетов. Попросил коллег внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ в части услуг отопления. Там, где пока нет газа, — это качество угля и работа котельного оборудования», — сообщил Шумков. Он добавил, если в муниципалитетах возникнут какие-то проблемы в этой сфере, то областные власти окажут помощь. Кроме глав, в заседании правительства приняли участие заместители губернатора, руководители областных департаментов и учреждений.
Ранее URA.RU писало, что Шумков жестко спрашивает с руководителей округов за их работу и результаты социально-экономического развития территорий. По словам инсайдеров агентства, ошибки на местах могут повлиять на ключевые показатели эффективности главы региона.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45