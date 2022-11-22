22 ноября 2022

Губернатор Шумков срочно собрал глав округов в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, глава, глава города, триколор, флаг россии
Перед курганскими мэрами поставили важную задачу (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал глав городов и округов на совещание в правительстве региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. Речь на заседании шла об отопительном сезоне.

«Правительство в расширенном составе с очным участием глав муниципалитетов. Попросил коллег внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ в части услуг отопления. Там, где пока нет газа, — это качество угля и работа котельного оборудования», — сообщил Шумков. Он добавил, если в муниципалитетах возникнут какие-то проблемы в этой сфере, то областные власти окажут помощь. Кроме глав, в заседании правительства приняли участие заместители губернатора, руководители областных департаментов и учреждений.

Ранее URA.RU писало, что Шумков жестко спрашивает с руководителей округов за их работу и результаты социально-экономического развития территорий. По словам инсайдеров агентства, ошибки на местах могут повлиять на ключевые показатели эффективности главы региона.

Главы муниципалитетов приняли участие в заседании правительства Курганской области
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков собрал глав городов и округов на совещание в правительстве региона. Об этом он написал в своем telegram-канале. Речь на заседании шла об отопительном сезоне. «Правительство в расширенном составе с очным участием глав муниципалитетов. Попросил коллег внимательнее следить за состоянием системы ЖКХ в части услуг отопления. Там, где пока нет газа, — это качество угля и работа котельного оборудования», — сообщил Шумков. Он добавил, если в муниципалитетах возникнут какие-то проблемы в этой сфере, то областные власти окажут помощь. Кроме глав, в заседании правительства приняли участие заместители губернатора, руководители областных департаментов и учреждений. Ранее URA.RU писало, что Шумков жестко спрашивает с руководителей округов за их работу и результаты социально-экономического развития территорий. По словам инсайдеров агентства, ошибки на местах могут повлиять на ключевые показатели эффективности главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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