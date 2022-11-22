Тюменские власти освободили мобилизованных от штрафов за просрочку платежей

23 ноября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Мобилизованные не будут платить пени по счетам за ЖКХ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Тюменские мобилизованные, а также их семьи, не обязаны платить пени из-за просрочки платежей за коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение, сообщает информационный центр регионального правительства, подписал губернатор Александр Моор. «Мобилизованных и их семьи освобождают от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт. Пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в ВС РФ. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября», — рассказали в инфоцентре. Ранее тюменские власти анонсировали и другие льготы для мобилизованных. В частности, они смогут получить отсрочку платежей за имущество и землю, которые они арендуют у властей — проект в настоящее время находится на согласовании.

Тюменские мобилизованные, а также их семьи, не обязаны платить пени из-за просрочки платежей за коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение, сообщает информационный центр регионального правительства, подписал губернатор Александр Моор. «Мобилизованных и их семьи освобождают от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт. Пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в ВС РФ. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября», — рассказали в инфоцентре. Ранее тюменские власти анонсировали и другие льготы для мобилизованных. В частности, они смогут получить отсрочку платежей за имущество и землю, которые они арендуют у властей — проект в настоящее время находится на согласовании.