22 ноября 2022

Тюменские власти освободили мобилизованных от штрафов за просрочку платежей

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Мобилизованные не будут платить пени по счетам за ЖКХ Фото:
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Мобилизация в России

Тюменские мобилизованные, а также их семьи, не обязаны платить пени из-за просрочки платежей за коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение, сообщает информационный центр регионального правительства, подписал губернатор Александр Моор.

«Мобилизованных и их семьи освобождают от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт. Пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в ВС РФ. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября», — рассказали в инфоцентре.

Ранее тюменские власти анонсировали и другие льготы для мобилизованных. В частности, они смогут получить отсрочку платежей за имущество и землю, которые они арендуют у властей — проект в настоящее время находится на согласовании.

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Тюменские мобилизованные, а также их семьи, не обязаны платить пени из-за просрочки платежей за коммунальные услуги. Соответствующее распоряжение, сообщает информационный центр регионального правительства, подписал губернатор Александр Моор. «Мобилизованных и их семьи освобождают от начисления пеней за несвоевременную оплату жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт. Пени не начисляются до прекращения действия контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации в ВС РФ. Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября», — рассказали в инфоцентре. Ранее тюменские власти анонсировали и другие льготы для мобилизованных. В частности, они смогут получить отсрочку платежей за имущество и землю, которые они арендуют у властей — проект в настоящее время находится на согласовании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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