Бастрыкину разрешили возбудить уголовное дело против челябинского экс-судьи

23 ноября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

По требованию Александра Бастрыкина Югова обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава СК РФ Александр Бастрыкин получил разрешение от Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на возбуждение уголовного дела против бывшего челябинского судьи Сергея Югова, который уже обвиняется в педофилии. Теперь Югова также обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Югов участвовал в заседании по видеосвязи из изолятора. Высшая квалификационная коллегия согласилась с представителем СКР Василием Кошкаровым и рассмотрела дело Югова в закрытом заседании. В итоге ВККС согласовала для него еще одну уголовку», — пишет «Право.ру». Из доклада представителя СК следует, что Югов, совращая малолетних племянниц, предлагал им спиртное. В итоге у одной из девочек появились психические расстройства, что СК оценил как тяжкий вред здоровью. В 2018 году сводный брат экс-судьи рассказал полицейским, что Югов с 2013 года якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы. А позже пытался повторить тоже самое с младшей дочерью. По закону РФ привлечь к уголовной ответственности судью, даже если он в отставке, можно только с разрешения ВККС. В ноябре 2019 года бывший судья был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2021 года, по требованию Бастрыкина, Югов был досрочно арестован.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин получил разрешение от Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на возбуждение уголовного дела против бывшего челябинского судьи Сергея Югова, который уже обвиняется в педофилии. Теперь Югова также обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. «Югов участвовал в заседании по видеосвязи из изолятора. Высшая квалификационная коллегия согласилась с представителем СКР Василием Кошкаровым и рассмотрела дело Югова в закрытом заседании. В итоге ВККС согласовала для него еще одну уголовку», — пишет «Право.ру». Из доклада представителя СК следует, что Югов, совращая малолетних племянниц, предлагал им спиртное. В итоге у одной из девочек появились психические расстройства, что СК оценил как тяжкий вред здоровью. В 2018 году сводный брат экс-судьи рассказал полицейским, что Югов с 2013 года якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы. А позже пытался повторить тоже самое с младшей дочерью. По закону РФ привлечь к уголовной ответственности судью, даже если он в отставке, можно только с разрешения ВККС. В ноябре 2019 года бывший судья был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2021 года, по требованию Бастрыкина, Югов был досрочно арестован.