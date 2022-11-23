Бастрыкину разрешили возбудить уголовное дело против челябинского экс-судьи

Глава СК РФ Александр Бастрыкин получил разрешение от Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) на возбуждение уголовного дела против бывшего челябинского судьи Сергея Югова, который уже обвиняется в педофилии. Теперь Югова также обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
«Югов участвовал в заседании по видеосвязи из изолятора. Высшая квалификационная коллегия согласилась с представителем СКР Василием Кошкаровым и рассмотрела дело Югова в закрытом заседании. В итоге ВККС согласовала для него еще одну уголовку», — пишет «Право.ру».
Из доклада представителя СК следует, что Югов, совращая малолетних племянниц, предлагал им спиртное. В итоге у одной из девочек появились психические расстройства, что СК оценил как тяжкий вред здоровью.
В 2018 году сводный брат экс-судьи рассказал полицейским, что Югов с 2013 года якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы. А позже пытался повторить тоже самое с младшей дочерью. По закону РФ привлечь к уголовной ответственности судью, даже если он в отставке, можно только с разрешения ВККС. В ноябре 2019 года бывший судья был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2021 года, по требованию Бастрыкина, Югов был досрочно арестован.
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