Госдума запретила митинги возле зданий органов власти

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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , госдума, государственная дума
Ограничения коснутся иностранных агентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о запрете митингов в местах, прилегающих к зданиям органов власти. Ограничения направлены против иностранных агентов. Сообщается на сайте Госдумы.

«Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ следующие изменения: дополнить статью пять иностранными агентами», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте.

Статус иностранного агента появился в России 2012 году. С этого года иноагентами признаны 200 организаций. Сегодня к иностранным агентам причисляют также СМИ и физлица.

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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о запрете митингов в местах, прилегающих к зданиям органов власти. Ограничения направлены против иностранных агентов. Сообщается на сайте Госдумы. «Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ следующие изменения: дополнить статью пять иностранными агентами», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте. Статус иностранного агента появился в России 2012 году. С этого года иноагентами признаны 200 организаций. Сегодня к иностранным агентам причисляют также СМИ и физлица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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