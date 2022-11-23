Госдума запретила митинги возле зданий органов власти

Ограничения коснутся иностранных агентов
новость из сюжетаИноагенты РФ
Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект о запрете митингов в местах, прилегающих к зданиям органов власти. Ограничения направлены против иностранных агентов. Сообщается на сайте Госдумы.
«Внести в Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ следующие изменения: дополнить статью пять иностранными агентами», — сообщается в официальном документе, опубликованном на сайте.
Статус иностранного агента появился в России 2012 году. С этого года иноагентами признаны 200 организаций. Сегодня к иностранным агентам причисляют также СМИ и физлица.
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