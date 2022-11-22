Медиамагнат Шкулев сменил главреда Е1 второй раз за год

Еще накануне Артем Беседин в статусе главреда награждал «Народной премией» гендиректора «СКБ-Контур» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главред екатеринбургского портала Е1.ru (входит в «Сеть городских порталов» Виктора Шкулева) Артем Беседин покидает свой пост. Об этом сообщила сама редакция. Новым главным редактором стал Александр Ашбель — зам Беседина. Перестановка произошла на следующий день после «Народной премии» Е1.ru, куда приезжал губернатор Евгений Куйвашев.

«Портал E1.RU, одно из крупнейших интернет-изданий в России, возглавит екатеринбургский журналист Александр Ашбель. До этого он работал заместителем главного редактора E1.RU. Прежний руководитель портала Артем Беседин покидает должность по личным обстоятельствам», — сказано в заявлении.

Беседин работал в статусе главреда с апреля 2022-го. Он сменил на этой позиции Оксану Маклакову, возглавлявшую коллектив с августа 2019-го, сразу после протестов в сквере у Драмтеатра. Сейчас Маклакова курирует московский проект Шкулева MSK1.RU.

Ранее собеседники агентства в медиатусовке констатировали, что Беседину — выходцу из Краснодарского края — не удалось адаптироваться к уральской столице. Накануне, сразу после «Народной премии» в ККТ «Космос», корреспондент URA.RU спросил у Шкулева, справедлива ли такая точка зрения. Он ответил, что ставить оценку Беседину рано.

Александру Ашбелю 42 года, карьеру журналиста он начал в 2011 году на телеканале ОТВ, где занимался интернет-отделом. На Е1.ru он пришел летом 2021-го.