Спонсоры простили Шкулева, а Куйвашев подарил ему 2 часа времени

Но смена власти в Е1.ru создала две проблемы, одну из них решают в Кремле

23 ноября 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Виктор Шкулев (слева) принимал Евгения Куйвашева на своей площадке уже во второй раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Промышленники, сократившие поддержку популярнейшего портала Екатеринбурга — Е1.ru — после протестов 2019 года, возобновили финансирование «Народной премии». А губернатор Евгений Куйвашев, закрепил итоги кампании по превращению сайта в информационного партнера. По данным URA.RU, подготовку церемонии в ККТ «Космос» медиамагнату Виктору Шкулеву омрачил новый конфликт, последовавший за сменой главреда. Эта «Народная премия» была пятой с 2017 года (в 2020-м ее не было из-за пандемии COVID-19). Последняя церемония проходила ровно год назад, в конце ноября 2021-го. И была знаковой: ее впервые посетил Куйвашев — во главе огромной чиновничьей делегации. Его выход на сцену венчал двухлетние старания городских и областных властей по приручению Е1.ru. «Народная премия» проходит с 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мае 2019 года флагманское издание «Сети городских порталов» Шкулева стало одним из рупоров незаконных митингов, сорвавших строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Инициатором проекта был дружественный Е1.ru «Фонд Святой Екатерины» (среди учредителей — РМК, УГМК и «Сима-ленд»). В результате в октябре того же года премия прошла более скромно. Через несколько месяцев госпиарщики стали предоставлять Е1.ru доступ к номенклатуре в обмен на более сдержанное освещение событий (является ли частью сделки контракт, доподлинно не известно). Особенно ярко сотрудничество проявилось во время борьбы с коронавирусом и выборов в Госдуму и заксобрание-2021. В июне 2021-го холдинг Шкулева покинул Ринат Низамов, ставший в 2019-м одним из лидеров несогласованного протеста. По слухам, якобы именно после этого Шкулев впервые встретился с губернатором. По словам Виктора Шкулева, власти и олигархи не выдвигают ему никаких условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с Куйвашевым в 2021 году на «Народной премии» был мэр Алексей Орлов (прежде Шкулева не знавший). В этот раз в «Космос» он приехать не смог — командировка. И это не единственное отличие. Год назад бизнес находился в неопределенности из-за QR-кодов, и губернатор решил устроить закрытую встречу на -1 этаже «Космоса» — пока гости собираются в партере. Ожидания увидеть что-то подобное и сейчас не оправдались. «В випке ничего интересного. Все губернатора ждут», — предупредил знакомый политик. Прежде он, выступавший за храм, сторонился участия в таких ивентах. «Но узнал, что в этом году мероприятие поддерживают серьезные ребята. Не скажу, кто. Сам выясняй», — добавил собеседник. Статья по теме Куйвашев завершил операцию по укрощению рупора протеста-2019 На цокольном этаже действительно были замечены лишь замгубернатора Валерий Чайников, министр строительства Михаил Волков, главы Железнодорожного (Виталий Першин) и Академического (Николай Смирнягин) районов, вице-мэры Сергей Плахотин и Екатерина Сибирцева, омбудсмен Татьяна Мерзлякова. А также гендиректор «Коммерсант-Урала» Марина Архипова, о чем-то долго говорившая с Дмитрием Катаржиным — будущим гендиректором «Областной газеты». Никто из них главу региона не дождался. В какой-то момент организаторы поняли, что откладывать дальше уже нельзя, и ведущий объявил о начале. «Прежде всего мы делаем это [мероприятие] при организационной, политической поддержке губернатора. Вы, наверное, это считываете. И второе — мы делаем этот проект вместе с крупным екатеринбургским бизнесом: РМК, УГМК, „Сима-лендом“. И другими компаниями, которые являются нашими партнерами», — успел раскрыть URA.RU Шкулев. При этом на сайте Е1.ru единственным партнером указана компания «Магнит». В статусе ведущего «Народной премии» Ивана Урганта заменил Андрей Малахов — зять Шкулева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Раскрывать размер финансовой помощи от промышленников и «Сима-ленда» Шкулев не стал. Уже после концерта он заявил корреспонденту, что, во-первых, никакого сокращения спонсорской поддержки в 2019—2020 годах не было, а во-вторых, учредители «Фонда Святой Екатерины» точно так же помогали организовывать «Народную премию» в 2021 году (эта информация озвучивается впервые). «Мы с партнерами вместе, у нас есть рабочие вопросы. В прошлом году были, сейчас… Но мы стараемся находить решения», — сказал Шкулев. Куйвашев появился с 40-минутным опозданием. В сопровождении Оксаны Маклаковой. Она возглавила Е1.ru в августе 2019 года, до этого работала на ЕТВ и активно освещала волнения в сквере. Именно с ее фигурой принято ассоциировать переход Е1.ru от фрондерства к лояльности. В марте 2022-го Маклакова стала главредом портала MSK1.ru (новый проект Шкулева), ее сменил Артем Беседин, журналист из Краснодара. Поговаривали, как и в случае с Низамовым, Шкулев мог сделать переезд Маклаковой в Москву частью некоего соглашения с местными властями или крупным бизнесом. Сам он утверждает, что это неправда. Артема Беседина назначили главредом в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для местной тусовки Беседин все еще загадка. Собеседник агентства во власти назвал его «умным, но неподвижным». «Все держится на контактах, наработанных Маклаковой. Ни чиновники, ни предприниматели Беседина не подпускают. Приезд губернатора — исключительно заслуга Оксаны», — уверен он. «Я с Бесединым не знаком, но мне про него говорили то же самое», — поделился в кулуарах «Народной премии» пиарщик одной из крупных бизнес-структур, планировавший встречу. Комментируя это, Шкулев заявил, что время оценивать Беседина еще не пришло. «А с губернатором у нас есть и свои отношения — по проектам, личные», — подчеркнул бизнесмен. Куйвашев провел в его компании около двух часов. Могло показаться, что выступать у микрофона ему было комфортнее, чем год назад. Обменявшись колкостями с ведущей Екатериной Варнавой, губернатор сообщил: «Я только что приехал с матча. Наш футбольный клуб „Урал“ обыграл ЦСКА. У меня заместитель в санатории „Леневка“ находится. Только что прислал мне сообщение. Санаторий гуляет». В этот момент на сцене рядом с ним стояла 15-летняя Ольга Долгошеева, призер всероссийских соревнований среди детей-инвалидов. «Она, кстати, вам тоже может дать совет. Вдруг вам на всероссийских выборах пригодится», — предположила Варнава. «Нет», — улыбаясь, отрезал Куйвашев. Евгений Куйвашев сначала сделал селфи с ведущими, а затем — с коллективом «Жизньмарта» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Награду из его рук получил бывший депутат заксобрания от «Новых людей» Иван Зайченко («Жизньмарт», номинация — «Социально-ответственный бизнес года»). Другими победителями голосования, длившегося несколько недель, стали «Пив&Ко» (номинация — «Сделано на Урале»), «МУЖИКИ ПРО» («Салон красоты и spa-центр года»), «УГМК-Здоровье» («Медицинский центр года»), школа робототехники «Лига Роботов» («Детский центр года»), «Большой грузинский» («Ресторан года», также связан с УГМК), Сбербанк («Работодатель года»), Bright Fit («Фитнес-клуб года») и Grott Bar («Бар года»). В рамках спецноминации (выбор редакции) «Бизнес года» наградили IT-компанию «СКБ-Контур». Завершилась церемония выступлением Леонида Агутина. Как только начались песни, Куйвашев поспешил к выходу. За ним ретировались Чайников, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий и Мерзлякова. Леонид Агутин выступил дважды — на старте церемонии и в самом конце. Причем спел на одну песню больше, чем планировалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эта «Народная премия» интересна еще и тем, что проходила на фоне слухов об очередном кулуарном торге между Шкулевым и властью. В октябре на одной из закрытых встреч редакторам екатеринбургских СМИ озвучили, что Роскомнадзор якобы выдал Е1.ru предупреждение — за раскрытие персональных данных несовершеннолетней девочки. «Было сказано, что ситуация очень серьезная, Шкулев ведет переговоры с администрацией президента [РФ]», — пересказал один из свидетелей беседы. Итог консультаций неизвестен. «Такого нет», — рассмеявшись, парировал Шкулев. Когда Евгений Куйвашев занял свое место, Андрей Рожков выступал. Возвращаясь, шоумен споткнулся, но глава региона придержал. Через некоторое время Куйвашев сфотографировался и с ним, и со Шкулевым. Кстати, чуть позже не устоял на ногах и Аркадий Чернецкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До слез Куйвашева развеселила знаменитая фраза барда Александра Новикова про «штрибана», сказанная во время летней перепалки с телеведущим Владимиром Соловьевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слева направо — Татьяна Мерзлякова, Валерий Чайников, Аркадий Чернецкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатерина Сибирцева и Сергей Плахотин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Публику разогревал не только Агутин, но и Сергей Бобунец (на фото)… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …и Юрий Лоза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Промышленники, сократившие поддержку популярнейшего портала Екатеринбурга — Е1.ru — после протестов 2019 года, возобновили финансирование «Народной премии». А губернатор Евгений Куйвашев, закрепил итоги кампании по превращению сайта в информационного партнера. По данным URA.RU, подготовку церемонии в ККТ «Космос» медиамагнату Виктору Шкулеву омрачил новый конфликт, последовавший за сменой главреда. Эта «Народная премия» была пятой с 2017 года (в 2020-м ее не было из-за пандемии COVID-19). Последняя церемония проходила ровно год назад, в конце ноября 2021-го. И была знаковой: ее впервые посетил Куйвашев — во главе огромной чиновничьей делегации. Его выход на сцену венчал двухлетние старания городских и областных властей по приручению Е1.ru. В мае 2019 года флагманское издание «Сети городских порталов» Шкулева стало одним из рупоров незаконных митингов, сорвавших строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Инициатором проекта был дружественный Е1.ru «Фонд Святой Екатерины» (среди учредителей — РМК, УГМК и «Сима-ленд»). В результате в октябре того же года премия прошла более скромно. Через несколько месяцев госпиарщики стали предоставлять Е1.ru доступ к номенклатуре в обмен на более сдержанное освещение событий (является ли частью сделки контракт, доподлинно не известно). Особенно ярко сотрудничество проявилось во время борьбы с коронавирусом и выборов в Госдуму и заксобрание-2021. В июне 2021-го холдинг Шкулева покинул Ринат Низамов, ставший в 2019-м одним из лидеров несогласованного протеста. По слухам, якобы именно после этого Шкулев впервые встретился с губернатором. Вместе с Куйвашевым в 2021 году на «Народной премии» был мэр Алексей Орлов (прежде Шкулева не знавший). В этот раз в «Космос» он приехать не смог — командировка. И это не единственное отличие. Год назад бизнес находился в неопределенности из-за QR-кодов, и губернатор решил устроить закрытую встречу на -1 этаже «Космоса» — пока гости собираются в партере. Ожидания увидеть что-то подобное и сейчас не оправдались. «В випке ничего интересного. Все губернатора ждут», — предупредил знакомый политик. Прежде он, выступавший за храм, сторонился участия в таких ивентах. «Но узнал, что в этом году мероприятие поддерживают серьезные ребята. Не скажу, кто. Сам выясняй», — добавил собеседник. На цокольном этаже действительно были замечены лишь замгубернатора Валерий Чайников, министр строительства Михаил Волков, главы Железнодорожного (Виталий Першин) и Академического (Николай Смирнягин) районов, вице-мэры Сергей Плахотин и Екатерина Сибирцева, омбудсмен Татьяна Мерзлякова. А также гендиректор «Коммерсант-Урала» Марина Архипова, о чем-то долго говорившая с Дмитрием Катаржиным — будущим гендиректором «Областной газеты». Никто из них главу региона не дождался. В какой-то момент организаторы поняли, что откладывать дальше уже нельзя, и ведущий объявил о начале. «Прежде всего мы делаем это [мероприятие] при организационной, политической поддержке губернатора. Вы, наверное, это считываете. И второе — мы делаем этот проект вместе с крупным екатеринбургским бизнесом: РМК, УГМК, „Сима-лендом“. И другими компаниями, которые являются нашими партнерами», — успел раскрыть URA.RU Шкулев. При этом на сайте Е1.ru единственным партнером указана компания «Магнит». Раскрывать размер финансовой помощи от промышленников и «Сима-ленда» Шкулев не стал. Уже после концерта он заявил корреспонденту, что, во-первых, никакого сокращения спонсорской поддержки в 2019—2020 годах не было, а во-вторых, учредители «Фонда Святой Екатерины» точно так же помогали организовывать «Народную премию» в 2021 году (эта информация озвучивается впервые). «Мы с партнерами вместе, у нас есть рабочие вопросы. В прошлом году были, сейчас… Но мы стараемся находить решения», — сказал Шкулев. Куйвашев появился с 40-минутным опозданием. В сопровождении Оксаны Маклаковой. Она возглавила Е1.ru в августе 2019 года, до этого работала на ЕТВ и активно освещала волнения в сквере. Именно с ее фигурой принято ассоциировать переход Е1.ru от фрондерства к лояльности. В марте 2022-го Маклакова стала главредом портала MSK1.ru (новый проект Шкулева), ее сменил Артем Беседин, журналист из Краснодара. Поговаривали, как и в случае с Низамовым, Шкулев мог сделать переезд Маклаковой в Москву частью некоего соглашения с местными властями или крупным бизнесом. Сам он утверждает, что это неправда. Для местной тусовки Беседин все еще загадка. Собеседник агентства во власти назвал его «умным, но неподвижным». «Все держится на контактах, наработанных Маклаковой. Ни чиновники, ни предприниматели Беседина не подпускают. Приезд губернатора — исключительно заслуга Оксаны», — уверен он. «Я с Бесединым не знаком, но мне про него говорили то же самое», — поделился в кулуарах «Народной премии» пиарщик одной из крупных бизнес-структур, планировавший встречу. Комментируя это, Шкулев заявил, что время оценивать Беседина еще не пришло. «А с губернатором у нас есть и свои отношения — по проектам, личные», — подчеркнул бизнесмен. Куйвашев провел в его компании около двух часов. Могло показаться, что выступать у микрофона ему было комфортнее, чем год назад. Обменявшись колкостями с ведущей Екатериной Варнавой, губернатор сообщил: «Я только что приехал с матча. Наш футбольный клуб „Урал“ обыграл ЦСКА. У меня заместитель в санатории „Леневка“ находится. Только что прислал мне сообщение. Санаторий гуляет». В этот момент на сцене рядом с ним стояла 15-летняя Ольга Долгошеева, призер всероссийских соревнований среди детей-инвалидов. «Она, кстати, вам тоже может дать совет. Вдруг вам на всероссийских выборах пригодится», — предположила Варнава. «Нет», — улыбаясь, отрезал Куйвашев. Награду из его рук получил бывший депутат заксобрания от «Новых людей» Иван Зайченко («Жизньмарт», номинация — «Социально-ответственный бизнес года»). Другими победителями голосования, длившегося несколько недель, стали «Пив&Ко» (номинация — «Сделано на Урале»), «МУЖИКИ ПРО» («Салон красоты и spa-центр года»), «УГМК-Здоровье» («Медицинский центр года»), школа робототехники «Лига Роботов» («Детский центр года»), «Большой грузинский» («Ресторан года», также связан с УГМК), Сбербанк («Работодатель года»), Bright Fit («Фитнес-клуб года») и Grott Bar («Бар года»). В рамках спецноминации (выбор редакции) «Бизнес года» наградили IT-компанию «СКБ-Контур». Завершилась церемония выступлением Леонида Агутина. Как только начались песни, Куйвашев поспешил к выходу. За ним ретировались Чайников, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий и Мерзлякова. Эта «Народная премия» интересна еще и тем, что проходила на фоне слухов об очередном кулуарном торге между Шкулевым и властью. В октябре на одной из закрытых встреч редакторам екатеринбургских СМИ озвучили, что Роскомнадзор якобы выдал Е1.ru предупреждение — за раскрытие персональных данных несовершеннолетней девочки. «Было сказано, что ситуация очень серьезная, Шкулев ведет переговоры с администрацией президента [РФ]», — пересказал один из свидетелей беседы. Итог консультаций неизвестен. «Такого нет», — рассмеявшись, парировал Шкулев.