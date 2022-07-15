Александру Лапину присвоили звание Героя России после серии успешных операций на Украине Фото: скрин видео Минобороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России командующему войсками ЦВО генерал-полковнику Александру Лапину. Шойгу наградил Лапина во время инспекции группировок войск «Юг» и «Центр», выполняющих задачи спецоперации на Украине, сообщает Минобороны РФ на официальном сайте.

«Во исполнение указа президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали „Золотая Звезда“ Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву (командующий восьмой армией Южного военного круга — прим. ред.)», — говорится в сообщении ведомства.

Александру Лапину 4 июля было присвоено звание Героя России после серии успешных операций на Украине. Также награду получил заместитель командующего восьмой армией Южного военного круга Эседулла Абачев.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля после усилившихся обстрелов войсками Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что для сохранения жизней мирного население было принято решение провести вынужденную демилитаризацию и денацификацию Украины. Армия РФ не допускает жертв среди мирного населения.