В Нижнем Тагиле велосипедист ударил ребенка, предварительно сбив его на тротуаре

24 ноября 2022 в 01:41 Размер текста - 17 +

Велосипедист сбил ребенка и ударил его по голове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина-велосипедист сбил на тротуаре ребенка, после чего ударил того по голове, инцидент произошел 22 ноября около 14-ти часов, в районе школы № 90 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщила местная жительница в одной из социальных сетей города. «Велосипедист мчался по тротуару и налетел на мальчика, сбив его. Сложилось такое чувство, что он специально наехал на ребенка, когда мальчик поднялся, неадекватный велосипедист ударил его прямо по голове», — сообщила очевидица происшествия telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Мама ребенка, заметив произошедшее попыталась догнать велосипедиста, но он поспешил уехать. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному происшествию у полиции Свердловской области, на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о кондукторе из Екатеринбурга, которая ударила ребенка. После этого она стала оскорблять пассажиров, которые пытались ее успокоить.

Мужчина-велосипедист сбил на тротуаре ребенка, после чего ударил того по голове, инцидент произошел 22 ноября около 14-ти часов, в районе школы № 90 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщила местная жительница в одной из социальных сетей города. «Велосипедист мчался по тротуару и налетел на мальчика, сбив его. Сложилось такое чувство, что он специально наехал на ребенка, когда мальчик поднялся, неадекватный велосипедист ударил его прямо по голове», — сообщила очевидица происшествия telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Мама ребенка, заметив произошедшее попыталась догнать велосипедиста, но он поспешил уехать. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному происшествию у полиции Свердловской области, на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о кондукторе из Екатеринбурга, которая ударила ребенка. После этого она стала оскорблять пассажиров, которые пытались ее успокоить.