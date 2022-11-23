23 ноября 2022
22 ноября 2022

В Нижнем Тагиле велосипедист ударил ребенка, предварительно сбив его на тротуаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Велосипедист сбил ребенка и ударил его по голове Фото:

Мужчина-велосипедист сбил на тротуаре ребенка, после чего ударил того по голове, инцидент произошел 22 ноября около 14-ти часов, в районе школы № 90 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщила местная жительница в одной из социальных сетей города.

«Велосипедист мчался по тротуару и налетел на мальчика, сбив его. Сложилось такое чувство, что он специально наехал на ребенка, когда мальчик поднялся, неадекватный велосипедист ударил его прямо по голове», — сообщила очевидица происшествия telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

Мама ребенка, заметив произошедшее попыталась догнать велосипедиста, но он поспешил уехать. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному происшествию у полиции Свердловской области, на момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о кондукторе из Екатеринбурга, которая ударила ребенка. После этого она стала оскорблять пассажиров, которые пытались ее успокоить.

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Мужчина-велосипедист сбил на тротуаре ребенка, после чего ударил того по голове, инцидент произошел 22 ноября около 14-ти часов, в районе школы № 90 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщила местная жительница в одной из социальных сетей города. «Велосипедист мчался по тротуару и налетел на мальчика, сбив его. Сложилось такое чувство, что он специально наехал на ребенка, когда мальчик поднялся, неадекватный велосипедист ударил его прямо по голове», — сообщила очевидица происшествия telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Мама ребенка, заметив произошедшее попыталась догнать велосипедиста, но он поспешил уехать. Корреспондент URA.RU запросил комментарий по данному происшествию у полиции Свердловской области, на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о кондукторе из Екатеринбурга, которая ударила ребенка. После этого она стала оскорблять пассажиров, которые пытались ее успокоить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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