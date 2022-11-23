Политолог Марков: экс-премьер Британии Джонсон надеется занять пост генсека НАТО. Видео

24 ноября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Политолог: Борис Джонсон собирается «выйти из тени» Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет вернуться в «большую политику», став новым генсеком НАТО. Такое предположение высказал российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков. «Он (Борис Джонсон, — прим. URA.RU) хочет выйти опять из тени. Насколько я понимаю, он намерен стать генеральным секретарем НАТО после того, как [Йенс] Столтенберг уйдет», — предположил Марков. «У Бориса Джонсона есть неплохие шансы», — оценил он, передает Пятый канал. Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласился с мнением Маркова, добавив, что своим заявлением Джонсон озвучил позицию европейских «ястребов», которые с самого начала считали, что конфликт с Россией нужно решать не за столом переговоров, а на поле боя. «Почему об этом говорит Джонсон сейчас — для, того, чтобы подстегнуть нынешнюю поддержку Украине [в Европе]. […] В этом отношении Джонсон выражает позицию именно этой части европейских элит, формируя мнение, что как тогда ошибался Шольц, говоря о необходимости переговоров, так ошибаются и нынешние политики, предлагающие договариваться», — отметил Солонников. Ранее политолог Антон Бредихин говорил о том, что Борис Джонсон должен был завершать то, что он втянул Украину. Британское издание The Telegraph также писало, что экс-премьер страны рассматривает возможность создания новой организации, которая поможет Украине восстановить разрушения, — таким образом он якобы стремится построить новую карьеру на международной арене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет вернуться в «большую политику», став новым генсеком НАТО. Такое предположение высказал российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков. «Он (Борис Джонсон, — прим. URA.RU) хочет выйти опять из тени. Насколько я понимаю, он намерен стать генеральным секретарем НАТО после того, как [Йенс] Столтенберг уйдет», — предположил Марков. «У Бориса Джонсона есть неплохие шансы», — оценил он, передает Пятый канал. Российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников согласился с мнением Маркова, добавив, что своим заявлением Джонсон озвучил позицию европейских «ястребов», которые с самого начала считали, что конфликт с Россией нужно решать не за столом переговоров, а на поле боя. «Почему об этом говорит Джонсон сейчас — для, того, чтобы подстегнуть нынешнюю поддержку Украине [в Европе]. […] В этом отношении Джонсон выражает позицию именно этой части европейских элит, формируя мнение, что как тогда ошибался Шольц, говоря о необходимости переговоров, так ошибаются и нынешние политики, предлагающие договариваться», — отметил Солонников. Ранее политолог Антон Бредихин говорил о том, что Борис Джонсон должен был завершать то, что он втянул Украину. Британское издание The Telegraph также писало, что экс-премьер страны рассматривает возможность создания новой организации, которая поможет Украине восстановить разрушения, — таким образом он якобы стремится построить новую карьеру на международной арене.