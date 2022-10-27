Telegraph: Джонсон продолжит зарабатывать на Украине

27 октября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Джонсон рассматривает создание новой организации и продолжить зарабатывать на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая поможет Украине восстановить разрушения, поскольку он стремится построить новую карьеру на международной арене. Об этом заявило издание The Telegraph. «Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать новый фонд», — сообщает издание. По словам друзей Джонсона, он мог бы собрать миллионы для восстановления Украины. По мнению автора статьи, Джонсон хочет закрепиться на посту председателя Консервативных друзей Украины, куда он был назначен во время ежегодной конференции. «Борису не нужна официальная роль для кампании по Украине. Он собирается вспахать свою собственную борозду, несмотря ни на что», — добавлает издание. Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады раскрыл цель приезда Джонсона на Украину. Джонсон приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже подготовили «десять миллионов долларов наличными».

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации, которая поможет Украине восстановить разрушения, поскольку он стремится построить новую карьеру на международной арене. Об этом заявило издание The Telegraph. «Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать новый фонд», — сообщает издание. По словам друзей Джонсона, он мог бы собрать миллионы для восстановления Украины. По мнению автора статьи, Джонсон хочет закрепиться на посту председателя Консервативных друзей Украины, куда он был назначен во время ежегодной конференции. «Борису не нужна официальная роль для кампании по Украине. Он собирается вспахать свою собственную борозду, несмотря ни на что», — добавлает издание. Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады раскрыл цель приезда Джонсона на Украину. Джонсон приедет в Киев, чтобы получить «выходное пособие». В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже подготовили «десять миллионов долларов наличными».