В Тюмени пьяный мужчина избил ногами человека, потерявшего сознание

26 ноября 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

После избиения молодому человеку зашивали голову и лицо Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени пьяный мужчина напал на молодого человека, ударив его по голове. От удара парень потерял сознание, после чего нападавший решил добить его ногами. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «На молодого человека напал пьяный мужчина, после удара человек потерял сознание, а этот начал его пинать ногами по голове и телу. В итоге зашивали голову и лицо», — написала Лилия Алиева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Она также добавила, что обидчик после избиения ушел в магазин за алкоголем. Затем вернулся и начал снимать лежащего истекающего кровью парня на телефон. Агентство направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменец во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В Тюмени пьяный мужчина напал на молодого человека, ударив его по голове. От удара парень потерял сознание, после чего нападавший решил добить его ногами. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «На молодого человека напал пьяный мужчина, после удара человек потерял сознание, а этот начал его пинать ногами по голове и телу. В итоге зашивали голову и лицо», — написала Лилия Алиева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Она также добавила, что обидчик после избиения ушел в магазин за алкоголем. Затем вернулся и начал снимать лежащего истекающего кровью парня на телефон. Агентство направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменец во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.