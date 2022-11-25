25 ноября 2022
24 ноября 2022

В Тюмени пьяный мужчина избил ногами человека, потерявшего сознание

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение приговора по делу об избиении DJ Smash. Пермь
После избиения молодому человеку зашивали голову и лицо Фото:

В Тюмени пьяный мужчина напал на молодого человека, ударив его по голове. От удара парень потерял сознание, после чего нападавший решил добить его ногами. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«На молодого человека напал пьяный мужчина, после удара человек потерял сознание, а этот начал его пинать ногами по голове и телу. В итоге зашивали голову и лицо», — написала Лилия Алиева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Она также добавила, что обидчик после избиения ушел в магазин за алкоголем. Затем вернулся и начал снимать лежащего истекающего кровью парня на телефон. Агентство направило запрос в УМВД России по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменец во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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В Тюмени пьяный мужчина напал на молодого человека, ударив его по голове. От удара парень потерял сознание, после чего нападавший решил добить его ногами. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «На молодого человека напал пьяный мужчина, после удара человек потерял сознание, а этот начал его пинать ногами по голове и телу. В итоге зашивали голову и лицо», — написала Лилия Алиева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Она также добавила, что обидчик после избиения ушел в магазин за алкоголем. Затем вернулся и начал снимать лежащего истекающего кровью парня на телефон. Агентство направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что тюменец во время застолья поссорился с приятелем и сломал ему нос. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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