Госдеп США недоволен российским законом о запрете ЛГБТ-пропаганды

24 ноября 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

Российские законодатели должны уважать права человека, заявил Энтони Блинкен Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ должен быть отменен. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех», — написал Блинкен в Twitter (заблокирован на территории РФ). По словам госсекретаря представляемое расширение запрета на пропаганду нетрадиционных отношений станет серьезным ударом по свободе высказывания мнений и правам ЛГБТ в РФ. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы из Челябинска Яна Лантратова надеялась на отдельный законопроект, который запретит пропаганду ЛГБТ. Также закон о запрете ЛГБТ-пропаганды поддержали 390 депутатов нижней палаты, напоминает «Царьград».

Российский законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ должен быть отменен. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех», — написал Блинкен в Twitter (заблокирован на территории РФ). По словам госсекретаря представляемое расширение запрета на пропаганду нетрадиционных отношений станет серьезным ударом по свободе высказывания мнений и правам ЛГБТ в РФ. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы из Челябинска Яна Лантратова надеялась на отдельный законопроект, который запретит пропаганду ЛГБТ. Также закон о запрете ЛГБТ-пропаганды поддержали 390 депутатов нижней палаты, напоминает «Царьград».