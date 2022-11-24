Госдеп США недоволен российским законом о запрете ЛГБТ-пропаганды

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, лгбт, флаг лгбт, американское посольство, посольство сша, радужный флаг, сексуальные меньшинства
Российские законодатели должны уважать права человека, заявил Энтони Блинкен Фото:

Российский законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ должен быть отменен. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех», — написал Блинкен в Twitter (заблокирован на территории РФ). По словам госсекретаря представляемое расширение запрета на пропаганду нетрадиционных отношений станет серьезным ударом по свободе высказывания мнений и правам ЛГБТ в РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы из Челябинска Яна Лантратова надеялась на отдельный законопроект, который запретит пропаганду ЛГБТ. Также закон о запрете ЛГБТ-пропаганды поддержали 390 депутатов нижней палаты, напоминает «Царьград».

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Российский законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ должен быть отменен. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Мы призываем российских законодателей отозвать проект и уважать права человека и достоинство всех», — написал Блинкен в Twitter (заблокирован на территории РФ). По словам госсекретаря представляемое расширение запрета на пропаганду нетрадиционных отношений станет серьезным ударом по свободе высказывания мнений и правам ЛГБТ в РФ. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы из Челябинска Яна Лантратова надеялась на отдельный законопроект, который запретит пропаганду ЛГБТ. Также закон о запрете ЛГБТ-пропаганды поддержали 390 депутатов нижней палаты, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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