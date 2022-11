Челябинский депутат рассчитывает на отдельный закон о запрете ЛГБТ в видеоиграх

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает принять отдельный закон о запрете пропаганды ЛГБТ в видеоиграх

Челябинский депутат Госдумы Яна Лантратова рассчитывает на отдельный законопроект, который запретит пропаганду ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Его разработкой должен заняться профильный комитет Госдумы. «В понедельник на заседании ИТ-комитета мы достигли консенсуса. Профильный комитет и Роскомнадзор согласились, что тема нуждается в урегулировании. Я надеюсь, что профильный комитет, как и обещал, действительно организует рабочую группу, в которую войдут заинтересованные депутаты, чтобы разработать отдельный законопроект», — написала Лантратова в своем telegram-канале. Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, при этом отклонив поправки Лантратовой о видеоиграх. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что введение такого ограничения фактически запретит все видеоигры, где есть любые «стрелялки». Говоря о запрете, Лантратова перечисляла серию Assassin's Creed и The Last of Us, Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3. Позже она пояснила, что составляла список видеоигр, которые нужно запретить за демонстрацию ЛГБТ, на основе премии GLAAD Media Awards. Она присуждается за репрезентацию ЛГБТ-сообщества.

