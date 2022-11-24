В семи регионах Украины восстановили электроснабжение

24 ноября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

На Украине возникают перебои с электричеством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В семи областях Украины восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «Рада». «На данный момент, по данным офиса президента, запитано семь областей. Это Киевская, подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Ровненская и Черкасская. Также свет есть в большинстве регионов Львовской, Винницкой и Одесской областей», — сообщили в эфире «Рады». Российская армия ударяет по объектам военной и энергетической инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В некоторых регионах Украины отключают электричество, сообщает «Национальная служба новостей». Половина энергетической системы страны выведена из строя, передает RT со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. На прошлой неделе сообщалось, что на Украине повреждены 15 энергетических объектов в результате ударов ракетами.

В семи областях Украины восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «Рада». «На данный момент, по данным офиса президента, запитано семь областей. Это Киевская, подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Ровненская и Черкасская. Также свет есть в большинстве регионов Львовской, Винницкой и Одесской областей», — сообщили в эфире «Рады». Российская армия ударяет по объектам военной и энергетической инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В некоторых регионах Украины отключают электричество, сообщает «Национальная служба новостей». Половина энергетической системы страны выведена из строя, передает RT со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. На прошлой неделе сообщалось, что на Украине повреждены 15 энергетических объектов в результате ударов ракетами.