В семи регионах Украины восстановили электроснабжение

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Объекты комбината
На Украине возникают перебои с электричеством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В семи областях Украины восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «Рада».

«На данный момент, по данным офиса президента, запитано семь областей. Это Киевская, подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Ровненская и Черкасская. Также свет есть в большинстве регионов Львовской, Винницкой и Одесской областей», — сообщили в эфире «Рады».

Российская армия ударяет по объектам военной и энергетической инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В некоторых регионах Украины отключают электричество, сообщает «Национальная служба новостей». Половина энергетической системы страны выведена из строя, передает RT со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. На прошлой неделе сообщалось, что на Украине повреждены 15 энергетических объектов в результате ударов ракетами.

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В семи областях Украины восстановили электроснабжение. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «Рада». «На данный момент, по данным офиса президента, запитано семь областей. Это Киевская, подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Черновицкая, Черниговская, Волынская, Ровненская и Черкасская. Также свет есть в большинстве регионов Львовской, Винницкой и Одесской областей», — сообщили в эфире «Рады». Российская армия ударяет по объектам военной и энергетической инфраструктуры в ходе спецоперации на Украине. В некоторых регионах Украины отключают электричество, сообщает «Национальная служба новостей». Половина энергетической системы страны выведена из строя, передает RT со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. На прошлой неделе сообщалось, что на Украине повреждены 15 энергетических объектов в результате ударов ракетами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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