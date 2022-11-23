Губернатор Махонин помог вернуться пермяку из плена

Освобожденный из плена пермяк пройдет реабилитацию в госпитале Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Пермского края Даниил Калугин, в начале сентября попавший на Украине в плен, освобожден. Помощь в возвращении пермяка оказал губернатор края Дмитрий Махонин. Об этом сообщается в telegram-канале «КомиссарЪ», который ведет пермский журналист Василий Кучумов

«Даниил Калугин освобожден из украинского плена! Теперь можно рассказать: решающие действия по возвращению пленных пермяков оказывает губернатор. Поверьте на слово, Махонин в этих трудных историях ведет себя даже не как губернатор, а как настоящий мужик, с отеческой заботой к нашим пацанам, напролом подключая все возможные свои контакты», — сообщается в telegram-канале «КомиссарЪ». По данным автора, глава региона встречался с родителями военнослужащего. А родителям Даниила пришлось очень непросто, поскольку их шантажировали анонимными звонками из Украины.

В администрации губернатора URA.RU подтвердили данную информацию. «Губернатор ранее встречался с родителями Даниила и действительно держал на личном контроле ситуацию с его возвращением из плена», — рассказал источник. Сейчас Даниила Калугина ждет реабилитация в военном госпитале, после чего он вернется на родину. С 24 февраля на Украине проводится специальная военная операция. Президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.