23 ноября 2022

Пермские депутаты утвердили бесконечное право губернатора избираться

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, депутат, зал заседаний заксобрания
Депутаты утвердили изменения в Устав Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сможет избираться на этот пост более двух раз подряд. Изменения в Устав Прикамья приняли депутаты законодательного собрания. Против выступили только во фракции КПРФ.

«Это не разовый закон, а целая цепочка изменений. Фракция КПРФ выступает против», — заявила лидер фракции коммунистов Анна Баранова перед голосованием.

Как ранее рассказывало URA.RU, изменения в Устав Прикамья решено принять для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года указом президента Владимира Путина. 7 октября 2020 года по итогам выборов он официально вступил в должность главы региона.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сможет избираться на этот пост более двух раз подряд. Изменения в Устав Прикамья приняли депутаты законодательного собрания. Против выступили только во фракции КПРФ. «Это не разовый закон, а целая цепочка изменений. Фракция КПРФ выступает против», — заявила лидер фракции коммунистов Анна Баранова перед голосованием. Как ранее рассказывало URA.RU, изменения в Устав Прикамья решено принять для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года указом президента Владимира Путина. 7 октября 2020 года по итогам выборов он официально вступил в должность главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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