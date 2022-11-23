Пермские депутаты утвердили бесконечное право губернатора избираться

Депутаты утвердили изменения в Устав Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сможет избираться на этот пост более двух раз подряд. Изменения в Устав Прикамья приняли депутаты законодательного собрания. Против выступили только во фракции КПРФ.

«Это не разовый закон, а целая цепочка изменений. Фракция КПРФ выступает против», — заявила лидер фракции коммунистов Анна Баранова перед голосованием.

Как ранее рассказывало URA.RU, изменения в Устав Прикамья решено принять для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Дмитрий Махонин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края 6 февраля 2020 года указом президента Владимира Путина. 7 октября 2020 года по итогам выборов он официально вступил в должность главы региона.