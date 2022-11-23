На закрытой скандальной стройке в центре Кургана заметили спецтехнику и рабочих. Видео

В Кургане заметили спецтехнику на закрытой стройке

24 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Кургане на скандальной стройке заметили спецтехнику (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на месте скандальной стройки многоэтажного дома по улице Коли Мяготина, 117а, сделку по продаже земли которой требует отменить прокуратура, заметили спецтехнику и рабочих. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к ситуации. По их словам, застройщик Александр Бабочкин владеет данным участком якобы незаконно и не может ничего строить из-за опасности для окружающих домов. «Второй день на участке по Коли Мяготина, 117а, продолжают расчищать площадку. Здесь все уже выровняли, камни раздробили. Один рабочий сказал, что не знает для чего это делается, другой сказал, что это делается для котлована. Плиты не вывозятся, их перетащили поближе к трубам, чтобы у забора не мешали. Видимо решил продолжить строительство. Хотя недавно прокуратура потребовала вернуть земельный участок обратно мэрии, а независимая экспертиза показала, что стройка опасна для жизни и здоровья людей и окружающих домов», — рассказал инсайдер. По данным источника, курганские следователи вынесли предписание в адрес мэрии и также потребовали аннулировать разрешение на строительство. URA.RU обратилось к застройщику Александру Бабочкину за комментарием. В беседе с журналистом бизнесмен заявил, что никаких строительных работ на объекте не ведется. «Стройка на данном участке не идет. Мы готовимся завершить реконструкцию теплотрассы», — отметил бизнесмен. Также был направлен запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. URA.RU писало, что в Кургане прокуратура потребовала у мэрии забрать участок у застройщика, на котором жильцы годами добивались запрета на строительство многоэтажки. Ранее сообщалось, что жители соседних домов подали иск к администрации города из-за стройки во дворе. До этого курганцы жаловались на скандальную стройку Владимиру Путину и заявляли, что строительство несет опасность для их домов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на месте скандальной стройки многоэтажного дома по улице Коли Мяготина, 117а, сделку по продаже земли которой требует отменить прокуратура, заметили спецтехнику и рабочих. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к ситуации. По их словам, застройщик Александр Бабочкин владеет данным участком якобы незаконно и не может ничего строить из-за опасности для окружающих домов. «Второй день на участке по Коли Мяготина, 117а, продолжают расчищать площадку. Здесь все уже выровняли, камни раздробили. Один рабочий сказал, что не знает для чего это делается, другой сказал, что это делается для котлована. Плиты не вывозятся, их перетащили поближе к трубам, чтобы у забора не мешали. Видимо решил продолжить строительство. Хотя недавно прокуратура потребовала вернуть земельный участок обратно мэрии, а независимая экспертиза показала, что стройка опасна для жизни и здоровья людей и окружающих домов», — рассказал инсайдер. По данным источника, курганские следователи вынесли предписание в адрес мэрии и также потребовали аннулировать разрешение на строительство. URA.RU обратилось к застройщику Александру Бабочкину за комментарием. В беседе с журналистом бизнесмен заявил, что никаких строительных работ на объекте не ведется. «Стройка на данном участке не идет. Мы готовимся завершить реконструкцию теплотрассы», — отметил бизнесмен. Также был направлен запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. URA.RU писало, что в Кургане прокуратура потребовала у мэрии забрать участок у застройщика, на котором жильцы годами добивались запрета на строительство многоэтажки. Ранее сообщалось, что жители соседних домов подали иск к администрации города из-за стройки во дворе. До этого курганцы жаловались на скандальную стройку Владимиру Путину и заявляли, что строительство несет опасность для их домов.