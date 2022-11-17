В Кургане прокуратура потребовала отменить сделку по продаже земли для скандальной стройки

В курганский городской суд поступило заявление прокуратуры, в котором просят признать недействительным сделки по продаже земли под строительство многоэтажного дома по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 117а. Об этом URA.RU сообщили жители соседних домов, годами пытающиеся добиться запрета на строительство.
«В прокуратуре нам сообщили, что подают исковое заявление в суд об отмене сделок продажи и возврате земли мэрии. Мы надеемся, что справедливость восторжествует и суд прислушается к доводам, что строительство является опасным для жизни и здоровья граждан», — сообщила жительница дома по Кирова, 98а Светлана Ланкина. При продаже участка в частную собственность была передана общедомовая территория, что является нарушением по мнению прокуратуры.
В 2007 году участок был продан мэрией. За 12 лет небольшая территория с заброшенным ветхим домом сменила пятерых владельцев. При этом никто из покупателей не усомнился в праве собственников реализовывать участок с прилегающей общедворовой территорией соседних домов.
История всплыла наружу, когда последний собственник решил построить многоэтажный дом на участке. Против стройки выступили жильцы домов по адресам: ул. Кирова, 98 и Кирова, 98а. Прокуратура просит признать недействительными все сделки по участку на К. Мяготина, 117а. Также ведомство настаивает, что право нынешнего собственника участка, ООО «Специализированный застройщик «Газинвест», следует прекратить, а землю вернуть администрации города.
В областной прокуратуре URA.RU подтвердили факт подачи заявления в суд. Иски приняты судом к рассмотрению.
Ранее URA.RU сообщало, что жильцы курганских домов подали иск к мэрии из-за стройки во дворе. Горожане заявляли, что стройка может разрушить их дома и писали о своей проблеме президенту Путину.
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