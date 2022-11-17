В Кургане прокуратура потребовала отменить сделку по продаже земли для скандальной стройки

Прокуратура потребовала вернуть мэрии участок, где жильцы недовольны скандальной стройкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганский городской суд поступило заявление прокуратуры, в котором просят признать недействительным сделки по продаже земли под строительство многоэтажного дома по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 117а. Об этом URA.RU сообщили жители соседних домов, годами пытающиеся добиться запрета на строительство.

«В прокуратуре нам сообщили, что подают исковое заявление в суд об отмене сделок продажи и возврате земли мэрии. Мы надеемся, что справедливость восторжествует и суд прислушается к доводам, что строительство является опасным для жизни и здоровья граждан», — сообщила жительница дома по Кирова, 98а Светлана Ланкина. При продаже участка в частную собственность была передана общедомовая территория, что является нарушением по мнению прокуратуры.

В 2007 году участок был продан мэрией. За 12 лет небольшая территория с заброшенным ветхим домом сменила пятерых владельцев. При этом никто из покупателей не усомнился в праве собственников реализовывать участок с прилегающей общедворовой территорией соседних домов.

История всплыла наружу, когда последний собственник решил построить многоэтажный дом на участке. Против стройки выступили жильцы домов по адресам: ул. Кирова, 98 и Кирова, 98а. Прокуратура просит признать недействительными все сделки по участку на К. Мяготина, 117а. Также ведомство настаивает, что право нынешнего собственника участка, ООО «Специализированный застройщик «Газинвест», следует прекратить, а землю вернуть администрации города.

В областной прокуратуре URA.RU подтвердили факт подачи заявления в суд. Иски приняты судом к рассмотрению.

Ранее URA.RU сообщало, что жильцы курганских домов подали иск к мэрии из-за стройки во дворе. Горожане заявляли, что стройка может разрушить их дома и писали о своей проблеме президенту Путину.