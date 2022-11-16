Мэр Пермского района поборется за власть с подчиненным

17 ноября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Владимир Цветов возглавляет район с весны 2021 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Конкурсная комиссия по отбору главы Пермского муниципального округа выбрала двух претендентов, из которых местные депутаты должны выбрать мэра территории. Это действующий глава территории Владимир Цветов и его заместитель, руководитель аппарата Сергей Ермаков. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания Пермского края. «Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Пермского муниципального округа рекомендовала на рассмотрение депутатов думы кандидатуры Владимира Цветова и Сергея Ермакова», — говорится в сообщении. Еще один участник конкурса, оппозиционно настроенный экс-глава Юго-Камского поселения Игорь Соларев во второй тур не прошел. Владимир Цветов в своем telegram-канале отметил, что «представил план развития округа конкурсной комиссии и прошел в следующий этап». Дума должна выбрать главу на заседании 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что на участие в конкурсе по отбору главы Пермского района поступило три заявки. Фаворитом является Владимир Цветов. Конкурс проводится в связи с тем, что в 2022 году территория прошла через муниципальную реформу. Район стал последним муниципалитетом в Прикамье, где упразднили поселенческий уровень власти. В сентябре здесь прошли выборы в думу.

Конкурсная комиссия по отбору главы Пермского муниципального округа выбрала двух претендентов, из которых местные депутаты должны выбрать мэра территории. Это действующий глава территории Владимир Цветов и его заместитель, руководитель аппарата Сергей Ермаков. Об этом сообщается в telegram-канале заксобрания Пермского края. «Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Пермского муниципального округа рекомендовала на рассмотрение депутатов думы кандидатуры Владимира Цветова и Сергея Ермакова», — говорится в сообщении. Еще один участник конкурса, оппозиционно настроенный экс-глава Юго-Камского поселения Игорь Соларев во второй тур не прошел. Владимир Цветов в своем telegram-канале отметил, что «представил план развития округа конкурсной комиссии и прошел в следующий этап». Дума должна выбрать главу на заседании 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что на участие в конкурсе по отбору главы Пермского района поступило три заявки. Фаворитом является Владимир Цветов. Конкурс проводится в связи с тем, что в 2022 году территория прошла через муниципальную реформу. Район стал последним муниципалитетом в Прикамье, где упразднили поселенческий уровень власти. В сентябре здесь прошли выборы в думу.