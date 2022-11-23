Названы инфекции, которыми чаще всего в 2022 году болели курганцы

Тысячи курганцев пострадали от укусов собак и кишечных инфекций

За 10 месяцев в Курганской области зарегистрировано почти 94 тысячи случаев заболевания COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в период с января по октябрь 2022 года население чаще всего болело коронавирусом и кишечными инфекциями. Об этом говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Наиболее распространенными заболеваниями стали острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации (более 362 тысяч случаев) и COVID-19 (почти 94 тысячи случаев)», — указано в сообщении. При этом в 1 851 случае коронавирус вызвал у заболевших пневмонию.

Также самыми частыми заболеваниями за 10 месяцев стали: ветряная оспа (3 960 случаев), укусы, царапины или ослюления животными (1 819 случаев), укусы собак (1 270), укусы клещами (5 962), кишечные инфекции неустановленных возбудителей, а также пищевые токсикоинфекции (1 333), пневмония внебольничная (2 300), лямблиоз (1 151) и энтеробиоз (1 444).Реже курганцы болели коклюшем и гельминтозом, всего зарегистрировано по одному случаю этими инфекциями. Также известно, что в 2022 году зарегистрированы по два случая вирусного гепатита А и дизентерии Флекснер.

Всего за 10 месяцев 2022 года в регионе зарегистрированы 106 213 случаев инфекционных болезней (без учета ОРВИ). Это на 62 345 больше, чем за аналогичный период в 2021 году (43 868 случаев). При этом около 88% заболеваемости приходится на COVID-19. Также почти на 16% увеличилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии (около 162 случаев на 100 тысяч населения в 2022 году).

Ранее URA.RU писало, что около 34 тысяч курганцев, переболевших коронавирусом, прошли углубленную диспансеризацию. По итогам мероприятий медики взяли под наблюдение более 14 тысяч человек. На дополнительные обследования отправлены 13,6% пациентов.