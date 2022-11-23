23 ноября 2022

В Курганской области ожидаются 30-градусные морозы

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , холод, зима, мороз
Пик морозов придется на выходные Фото:

В Курганской области 26 и 27 ноября может похолодать до -30 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 26.11.2022, 27.11.2022, ночь: -20, -25 градусов, местами до -30 градусов», — указано на сайте.

По данным синоптиков, днем в выходные в регионе может похолодать до -20 градусов. Также в эти дни ожидается неустойчивый слабый ветер.

Ранее стало известно, что в Кургане с 23 по 28 ноября ожидается усиление морозов. До 28 ноября в городе температура воздуха будет на 6-8 градусов ниже нормы. После погода вернется в климатическую норму. Ожидается, что после 28 ноября минимальная температура воздуха составит -17 градусов.

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В Курганской области 26 и 27 ноября может похолодать до -30 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 26.11.2022, 27.11.2022, ночь: -20, -25 градусов, местами до -30 градусов», — указано на сайте. По данным синоптиков, днем в выходные в регионе может похолодать до -20 градусов. Также в эти дни ожидается неустойчивый слабый ветер. Ранее стало известно, что в Кургане с 23 по 28 ноября ожидается усиление морозов. До 28 ноября в городе температура воздуха будет на 6-8 градусов ниже нормы. После погода вернется в климатическую норму. Ожидается, что после 28 ноября минимальная температура воздуха составит -17 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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