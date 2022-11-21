В Кургане ждут сильные морозы

Пик морозов ожидается в конце ноября
В Кургане с 23 по 28 ноября ожидается усиление морозов. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«С 23 по 28 ноября в Кургане прогнозируется усиление морозов. Температура будет на 6-8 градусов ниже нормы», — данная информация размещена на сайте Винштейна.
По его данным, днем температура воздуха может опуститься до -16 градусов, а ночью — до -24. Пик морозов ожидается 26—27 ноября. Винштейн добавил, что после 28 ноября температура вернется в климатическую норму. Тогда, по его данным, ожидается, что днем температура воздуха составит от -8 до -12 градусов, а ночью она может опуститься до -17 градусов.
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