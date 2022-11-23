Депутаты обновили состав Общественной палаты Пермского края

Депутаты законодательного собрания Пермского края утвердили свой список новых членов региональной Общественной палаты. Парламентарии выдвинули 12 человек без обсуждения кандидатур. Список опубликован на сайте заксобрания, из него следует, что в состав палаты войдут:
- Аблаев Анвар Хазрат — глава духовного управления мусульман Пермского края
- Ануфриев Игорь — настоятель храма Георгия Победоносца в Перми, проректор Пермской духовной семинарии
- Белов Вячеслав — Президент Пермской торгово-промышленной палаты
- Галайда Зоя — глава краевой организации профсоюза работников народного образования и науки
- Гатаулин Денис — директор АНО «Спортивный Клуб Айкидо „Династия“
- Каракулова Юлия — проректор ПГМУ
- Максютенко Надежда — председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
- Николаев Александр — замдиректора Центра трансфера технологий Политехнического университета
- Романова Надежда — глава краевой организации „Всероссийского общества инвалидов
- Фарвазетдинов Халил — председатель региональной общественной организации ‚Национально-культурная автономия татар Пермского края‘
- Шигабутдинов Ирик — председатель исполкома краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов ‚Боевое братство‘
- Южанинов Игорь — директор филиала ВГТРК ‚Пермь‘
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в новый состав Общественной палаты войдет председатель исполкома реготделения «Боевого братства» Ирик Шигабутдинов. «В составе палаты должен быть кто-то из ветеранов войн. В нынешнее время мы должны находиться в таких органах, высказывать свое мнение, продвигать патриотические мероприятия», — отмечал он. Источники СМИ также сообщали, что возглавить палату может бывший вице-спикер Законодательного собрания Лилия Ширяева, которая зарекомендовала себя в проекте по организации помощи мобилизованным.
Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. По 12 выдвигает заксобрание и губернатор. Еще 12 предлагают общественные организации.
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