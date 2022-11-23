23 ноября 2022

Депутаты обновили состав Общественной палаты Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, голосование депутатов, депутат
Депутаты проголосовали за своих людей в Общественной палате Фото:

Депутаты законодательного собрания Пермского края утвердили свой список новых членов региональной Общественной палаты. Парламентарии выдвинули 12 человек без обсуждения кандидатур. Список опубликован на сайте заксобрания, из него следует, что в состав палаты войдут:

  • Аблаев Анвар Хазрат — глава духовного управления мусульман Пермского края
  • Ануфриев Игорь — настоятель храма Георгия Победоносца в Перми, проректор Пермской духовной семинарии
  • Белов Вячеслав — Президент Пермской торгово-промышленной палаты
  • Галайда Зоя — глава краевой организации профсоюза работников народного образования и науки
  • Гатаулин Денис — директор АНО «Спортивный Клуб Айкидо „Династия“
  • Каракулова Юлия — проректор ПГМУ
  • Максютенко Надежда — председатель региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
  • Николаев Александр — замдиректора Центра трансфера технологий Политехнического университета
  • Романова Надежда — глава краевой организации „Всероссийского общества инвалидов
  • Фарвазетдинов Халил — председатель региональной общественной организации ‚Национально-культурная автономия татар Пермского края‘
  • Шигабутдинов Ирик — председатель исполкома краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов ‚Боевое братство‘
  • Южанинов Игорь — директор филиала ВГТРК ‚Пермь‘

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в новый состав Общественной палаты войдет председатель исполкома реготделения «Боевого братства» Ирик Шигабутдинов. «В составе палаты должен быть кто-то из ветеранов войн. В нынешнее время мы должны находиться в таких органах, высказывать свое мнение, продвигать патриотические мероприятия», — отмечал он. Источники СМИ также сообщали, что возглавить палату может бывший вице-спикер Законодательного собрания Лилия Ширяева, которая зарекомендовала себя в проекте по организации помощи мобилизованным.

Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. По 12 выдвигает заксобрание и губернатор. Еще 12 предлагают общественные организации.

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Депутаты законодательного собрания Пермского края утвердили свой список новых членов региональной Общественной палаты. Парламентарии выдвинули 12 человек без обсуждения кандидатур. Список опубликован на сайте заксобрания, из него следует, что в состав палаты войдут: Ранее URA.RU рассказывало о том, что в новый состав Общественной палаты войдет председатель исполкома реготделения «Боевого братства» Ирик Шигабутдинов. «В составе палаты должен быть кто-то из ветеранов войн. В нынешнее время мы должны находиться в таких органах, высказывать свое мнение, продвигать патриотические мероприятия», — отмечал он. Источники СМИ также сообщали, что возглавить палату может бывший вице-спикер Законодательного собрания Лилия Ширяева, которая зарекомендовала себя в проекте по организации помощи мобилизованным. Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. По 12 выдвигает заксобрание и губернатор. Еще 12 предлагают общественные организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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