В Перми озвучили, кто может возглавить общественную палату региона

«Коммерсант-Прикамье»: на пост руководителя общественной палаты края рассматривают экс-депутата Лилию Ширяеву

«Коммерсант-Прикамье»: возглавить общественную палату региона может Лилия Ширяева Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Общественную палату Пермского края может возглавить бывший вице-спикер Законодательного собрания региона Лилия Ширяева. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на источники и уточняя, что сама экс-депутат эту информацию не комментирует.

«Собеседники «Ъ-Прикамье», знакомые с процессом формирования нового состава общественной палаты, подтверждают, что Лилия Ширяева является одной из обсуждаемых кандидатур на пост председателя. Один из источников заявил, что она хороший юрист, не аффилирована каким-либо элитным группам и зарекомендовала себя в проекте по организации помощи мобилизованным, — передает издание.

Председатель нынешнего состава палаты — ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, который возглавляет ее с 2014 года. Он заявил, что обсуждать кандидатуры пока рано. Напомним, что в Пермском крае формируется новый состав общественной палаты региона.

По данным «Ъ-Прикамье», в список первой трети кандидатов в члены совещательного органа вошли председатель духовного управления мусульман Анфар Аблаев, президент Пермской ТПП Вячеслав Белов, директор спортклуба айкидо «Династия» Денис Гатаулин, замдиректора центра трансфера технологий пермского политеха Александр Николаев, председатель отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Ирик Шигабутдинов. Итоговое решение по кандидатам от регпарламента примут на пленарном заседании 24 ноября.