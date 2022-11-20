Пермский военный войдет в структуру, к которой прислушиваются власти

Список от заксобрания будет утвержден на пленарном заседании в ноябре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В новый состав Общественной палаты Пермского края войдет председатель исполкома реготделения «Боевого братства» Ирик Шигабутдинов. Его кандидатуру намерено предложить заксобрание, рассказал URA.RU источник в политэлитах. Общественная палата является структурой, на площадке которой обсуждаются важные для жителей инициативы.

«Законодательное собрание выдвигает 12 человек. В списке есть Ирик Шигабутдинов», — отметил собеседник. Также краевой парламент намерен предложить кандидатуру председателя пермской ТПП Вячеслава Белова, руководителя Духовного управления мусульман в регионе Анвара Аблаева. Полный список уже утвержден на комиссии по рассмотрению кандидатур в Общественную палату от заксобрания, говорит источник.

Ирик Шигабутдинов подтвердил URA.RU, что предоставил в заксобрание все документы, необходимые для включения в состав Общественной палаты. Но решение будет считаться принятым после голосования на пленарном заседании 24 ноября.

Со своей стороны Шигабутдинов считает важным присутствие «Боевого братства» в палате. «Мне это было бы интересно. В составе палаты должен быть кто-то из ветеранов войн. У нас организация настоящая, работает с ветеранами. И в нынешнее время мы должны находиться в таких органах, высказывать свое мнение, продвигать патриотические мероприятия», — отметил он.

В пресс-службе заксобрания и духовном управлении мусульман не смогли оперативно прокомментировать информацию. Вячеслав Белов не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Общественная палата Пермского края состоит из 36 человек. По 12 выдвигает заксобрание и губернатор. Еще 12 представителей предлагают общественные организации. Срок приема предложений заканчивается 24 ноября.