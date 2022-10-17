Россия начинает менять Boeing и Airbus на отечественные самолеты

Правительство РФ выделило 15 млрд рублей на налаживание производства отечественных самолетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти подготовили замену Boeing и Airbus. На совещании с вице-премьерами 17 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие годы авиапром выйдет на производство не менее 36 авиалайнеров МС-21 и 20 Sukhoi Superjet в год. Эксперты объяснили URA.RU, что действия властей сигнализируют, что Россия решила до конца бороться за свое место на мировом авиарынке.

На совещании Мишустин акцентировал внимание на теме серийного выпуска среднемагистральных лайнеров МС-21. «Недавно второй опытный образец самолета с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет — более пяти часов. Первый борт сейчас участвует в программе дополнительных сертификационных испытаний», — уточнил глава правительства РФ.

Отечественные самолеты необходимы для внутреннего использования, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кабинет министров принял решение о выделении на оборудование производства этих самолетов 15 млрд рублей, заявил Мишустин. «Рассчитываем, что такая поддержка позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год. Эти самолеты необходимы прежде всего для внутреннего рынка, чтобы наши граждане могли пользоваться услугами этого вида транспорта вне зависимости от внешнего давления», — подчеркнул премьер и передал слово заместителю Денису Мантурову.

«Ростеху» поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов, напомнил вице-премьер. «Это будет важной вехой. Но ключевым ориентиром для нас является получение сертификата типа полностью российской комплектации в 2024 году и выход на серию. Постепенно будем наращивать объемы, чтобы выйти к 2029 году на ежегодный выпуск до 72 машин», — добавил Мантуров.

Первые МС-21 появятся у «Аэрофлота», подтвердил Денис Мантуров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Якорным эксплуатантом МС-21 станет «Аэрофлот», который подписал с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение о поставке до 2030 года 210 МС-21 и 89 самолетов Sukhoi Superjet, уточнил Мантуров. «Первый полет Sukhoi Superjet с российским двигателем запланирован на весну 2023 года, сертификация, как мы докладывали, — на декабрь 2023 года. И рассчитываем вначале поставить первые две серийные машины в 2024 году, затем выйти на производство 20 „Суперджетов“ в год», — пояснил вице-премьер.

Михаил Мишустин поручил Денису Мантурову не превышать сроки производства отечественных самолетов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Сроки по объемам производства обоих самолетов надо выдержать, поручил своему заму Мишустин. «Вне зависимости от конъюнктуры в стратегической отрасли авиастроения надо уверенно, быстро двигаться к достижению технологического суверенитета, обеспечивая все элементы, связанные с безопасностью полетов. Прошу держать каждый этап работ на личном контроле и в случае возникновения вопросов оперативно принимать решение и докладывать», — обратился глава правительства РФ к вице-премьеру.

МС-21 — флагманский проект российского авиапрома, подчеркивают эксперты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Для наших властей МС-21 — это первый самолет полностью российского производства, флагманский проект авиапрома, объясняет независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «С точки зрения значимости для мирового авиапрома, МС-21 — это самый обычный самолет. Но для нас — это первый отечественный самолет. Он придает уверенность, демонстрирует наши достижения миру», — уточнил эксперт.

По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, продолжение испытания МС-21 означает, что российские власти хотят возродить отечественное авиастроение. «В свое время СССР занимал треть мирового рынка авиапроизводства. Сегодня авиапарк в России полностью оснащен иностранными самолетами.

В нынешних условиях встал вопрос: дозапустить проект МС-21, а значит вернуть собственное авиастроение и занять нишу на мировом рынке, или проиграть?» — пояснил политолог.

Правительство показывает, что страна выходит из сложного положения, в котором оказалась из-за санкций Запада, добавляет ветеран гражданской авиации, бывший капитан Ленинградского авиаотряда «Аэрофлота», ФГУАП «Пулково» Олег Серов. «Не все сразу. Мы научились делать композитные материалы, поставку которых нам обрезали. Продолжение испытаний МС-21 означает, что власти взвесили все возможности и все прочитали. Нужда заставляет делать», — резюмировал собеседник.