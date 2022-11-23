В Кургане обсуждают, как Шумков выполнит поручение президента

В Кургане ждут прямую линию губернатора Шумкова

Курганцы ждут возможности задать вопросы Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прямая линия губернатора Курганской области Вадима Шумкова с населением может пройти во второй половине декабря в онлайн-формате. Таким мнением с URA.RU поделились источники, близкие к региональным властям. Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов организовывать прямое общение с гражданами не реже раза в год.

«Вопрос формата проведения прямой линии и сроков в правительстве обсуждают. Скорее всего, Шумков будет общаться с населением в середине декабря в онлайн-режиме», — поделился один из источников. Другой инсайдер добавил, что, возможно, курганские власти ждут, когда состоится прямая линия у главы государства, и будут планировать общение губернатора с населением. «Шумков должен провести свой прямой эфир. Люди ждут возможности задать наболевшие вопросы властям и получить ответы», — резюмировал он.

Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что дата еще не определена, потому что Шумков ждет, когда подобные мероприятия проведут все главы уральских регионов. «Он проанализирует обращения коллег. Возможно, еще придут установки из аппарата президента и полпредства. Обращение главы региона — это и отчет о проделанной работе за год, и озвучивание планов. Ситуация в политике и экономике не простоя. Политической элите, депутатам и жителям необходимо объяснить суть происходящего», — отметил эксперт важность общения глав с населением.

В департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос URA.RU сообщили, что информация по прямой линии главы региона будет позже. «По линии проинформируем дополнительно», — уточнили в пресс-службе правительства.

В своем telegram-канале Шумков отчитался, что 23 ноября провел прием граждан. Ему поступило шесть вопросов по темам медицины, коммунального хозяйства и ремонта дорог. Позже в официальной группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что губернатор общался с жителями по телефону.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Шумков общался с населением два раза. В августе он отвечал на вопросы во время прямой линии, которую правительство проводило вместе с Центром управления регионом (ЦУР). В декабре губернатор в течение получаса общался с курганцами в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на канале «Россия 24».

В прошлом году Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год организовывать прямое общение с гражданами. Докладывать о выполнении этого поручения главы регионов должны до 31 декабря.