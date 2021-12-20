Курганцам предложили задать вопросы Вадиму Шумкову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вечером 21 декабря в течение получаса будет участвовать в прямом эфире программы ГТРК «Курган» на канале «Россия 24». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Шумков в прошлый раз выходил в прямой эфир в середине августа в группе Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте», тогда общение длилось более 1,5 часа.

«Во время прямого эфира жители Курганской области смогут из первых уст услышать ответы на вопросы, которые их волнуют. Вадим Шумков расскажет о ситуации в регионе и подведет итоги года», — говорится в сообщении.

Прямой эфир будет проводиться с 19:30 до 20:00. Ожидается, что Шумков ответит на вопросы жителей области, которые можно задать по телефону прямого эфира 8 (3522) 43-33-44. Также до начала прямого эфира губернатору можно отправить письменный вопрос, заполнив специальную форму на сайте правительства области.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год организовывать прямое общение с гражданами. Доложить о выполнении этого поручения главы регионов должны до 31 декабря. Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером проводилась 8 декабря, губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым — 15 декабря, они транслировались в соцсетях. На 21 декабря также назначена прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором. Вопросы для него начали собирать с 13 декабря, жители региона уже задали более 1270 вопросов.