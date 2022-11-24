В Совфеде рассказали о новой категории граждан, имеющих право на две пенсии

Участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета федерации РФ Елена Бибикова.
«Все участники спецоперации, получившие инвалидность вследствие увечья, ранения, травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий — по инвалидности и страховой пенсии по старости, или пенсии за выслугу лет», — написала Бибикова в своем telegram-канале. Сенатор уточнила, что две пенсии могут получать и родители погибших в ходе СВО.
Ранее две пенсии могли получать ветераны ВОВ, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Такая же возможность есть у граждан из числа космонавтов.
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Участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий на Украине, имеют право на получение двух пенсий одновременно. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета федерации РФ Елена Бибикова. «Все участники спецоперации, получившие инвалидность вследствие увечья, ранения, травмы, имеют право на одновременное получение двух пенсий — по инвалидности и страховой пенсии по старости, или пенсии за выслугу лет», — написала Бибикова в своем telegram-канале. Сенатор уточнила, что две пенсии могут получать и родители погибших в ходе СВО. Ранее две пенсии могли получать ветераны ВОВ, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя». Такая же возможность есть у граждан из числа космонавтов.