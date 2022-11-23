23 ноября 2022

Спасатели предупредили свердловчан о заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области ожидается похолодание до -30 Фото:

Спасатели выпустили предупреждение о похолодании в Свердловской области. Температура воздуха в регионе опустится до -30 градусов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале.

«Местами в Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов 25—29 ноября. В период низких температур рекомендуем не выходить на улицу без особой необходимости и отказаться от дальних поездок», — сообщили спасатели.

Также с предупреждением выступила Госавтоинспекция региона. Инспекторы рекомендуют водителям выбирать скорость, исходя из дорожных условий, и отказаться от резких маневров, а при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам заранее тормозить. Несрочные и нерабочие поездки просят перенести на более благоприятное время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за снегопада автомобилисты встали в девятибалльные пробки. Также в городе произошло множество ДТП. Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге с ночи 24 ноября, застрял трамвай №333 «Львенок».

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Спасатели выпустили предупреждение о похолодании в Свердловской области. Температура воздуха в регионе опустится до -30 градусов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале. «Местами в Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов 25—29 ноября. В период низких температур рекомендуем не выходить на улицу без особой необходимости и отказаться от дальних поездок», — сообщили спасатели. Также с предупреждением выступила Госавтоинспекция региона. Инспекторы рекомендуют водителям выбирать скорость, исходя из дорожных условий, и отказаться от резких маневров, а при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам заранее тормозить. Несрочные и нерабочие поездки просят перенести на более благоприятное время. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за снегопада автомобилисты встали в девятибалльные пробки. Также в городе произошло множество ДТП. Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге с ночи 24 ноября, застрял трамвай №333 «Львенок».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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