Спасатели предупредили свердловчан о заморозках

В Свердловской области ожидается похолодание до -30 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спасатели выпустили предупреждение о похолодании в Свердловской области. Температура воздуха в регионе опустится до -30 градусов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале.

«Местами в Свердловской области ожидается похолодание до -30 градусов 25—29 ноября. В период низких температур рекомендуем не выходить на улицу без особой необходимости и отказаться от дальних поездок», — сообщили спасатели.

Также с предупреждением выступила Госавтоинспекция региона. Инспекторы рекомендуют водителям выбирать скорость, исходя из дорожных условий, и отказаться от резких маневров, а при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам заранее тормозить. Несрочные и нерабочие поездки просят перенести на более благоприятное время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за снегопада автомобилисты встали в девятибалльные пробки. Также в городе произошло множество ДТП. Из-за сильного снегопада, который продолжается в Екатеринбурге с ночи 24 ноября, застрял трамвай №333 «Львенок».